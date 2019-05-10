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11:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США обнаружили дерево возрастом 2600 лет

Оно растет на болоте.

В Северной Каролине ученые обнаружили болотный кипарис, которому не менее 2624 лет, что делает его одним из самых старых деревьев в мире.

Второе название дерева — таксодиум двурядный. Оно растет на болоте возле Черной реки, известной большим разнообразием рыбы. Исследователи нашли кипарис, когда изучали годичные кольца местных деревьев, чтобы по ним воссоздать историю климата в регионе.

Кольца не только указывают на возраст дерева, но и на то, насколько сухим или влажным был тот или иной год. Исследование опубликовано в журнале Environmental Research Communications.

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Болотный кипарис (Taxodium distichum) — это хвойное дерево, которое сбрасывает иголки на зиму так же, как лиственница. Оно предпочитает заболоченные субтропические области с высокой влажностью воздуха. Крону болотного кипариса часто увивает испанский мох. Дерево устойчиво к гниению и используется в строительстве и при изготовлении мебели.

Исследователи уже знали, что на берегах Черной реки растут болотные кипарисы возрастом от 1000 до 1650 лет. Но оказалось, что продолжительность жизни этих деревьев в два раза больше.

Кроме 2624-летнего «старика» ученые нашли кипарис возрастом 2088 лет. Вероятно, в регионе растут и другие древние деревья, говорят они. Исследователи планируют изучить участок протяжённостью до 100 км.

Исследование доказало, что таксодиум — старейший из известных видов болотных деревьев и входит в топ-5 самых старых видов деревьев на Земле после можжевельника западного, секвойи, фицройи и сосны остистой межгорной.

Анна Лысенко

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