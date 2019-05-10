Коллеги Доренко назвали причиной его смерти разрыв аорты

«Аневризма грудной части аорты разорванная» — так описана причина смерти в заключении судебно-медицинской экспертизы", — рассказала радиостанция.
Сергей Доренко умер накануне. Ему было 59 лет.
Доренко почувствовал себя плохо, когда ехал по Москве за рулем мотоцикла, он не удержался и упал. Прибывшие на место медики не смогли ему помочь.
Источник «Интерфакса» с службе скорой помощи накануне говорил, что причиной смерти журналиста могло стать слабое сердце.
Сергей Доренко родился в семье военного летчика в Керчи.
После окончания историко-филологического факультета РУДН он работал переводчиком с делегациями из Латинской Америки и Африки.
Карьеру на телевидении Доренко начал в 1985 году. Он вел программу «Время» и руководил Дирекцией информационных программ на ОРТ.
В 2000 году после «Авторской программы Сергея Доренко» был отстранен от эфиров на ОРТ. В последнем выпуске его передачи поднималась тема, посвященная ситуации с подводной лодкой «Курск». Тогда же программу закрыли, однако он продолжал числиться замгендиректора ОРТ, пока не был уволен.
В 2005 году он стал автором и ведущим утренней программы «Разворот» на радиостанции «Эхо Москвы»; с 2008 по 2013-й год был главным редактором и ведущим программы «Подъём» на «Русской службе новостей».
В 2014-м году создал радиостанцию «Говорит Москва», был ее главным редактором и ведущим программы «Подъём», напоминается на ее сайте.
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