Журналиста «Би-би-си» уволили за оскорбительный твит о сыне принца Гарри и Меган Маркл

Публикация Бейкера была сделана 8 мая, спустя два дня после рождения сына принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл. Журналист выложил в твиттере черно-белый снимок пары, которая держит за руку обезьяну. Фотографию Бейкер подписал так: «Королевский ребенок уезжает из госпиталя».
После этого радиостанция «Би-би-си» потребовала удалить пост. Сам Бейкер сразу же все стер и извинился. Он признал, что опубликовал глупый снимок и заявил, что сожалеет, если оскорбил чьи-то чувства. В разговоре со Sky News он объяснил, что хотел сравнить королевскую семью с «цирковыми животными в шикарной одежде», но его шутку интерпретировали иначе.
Поклонники королевской четы обвинили Бейкера в расизме и потребовали его уволить. В «Би-би-си» заявили, что Бейкер допустил «серьезную ошибку» и что его запись противоречит ценностям компании. «Дэнни прекрасный ведущий, но больше не будет работать в нашем еженедельном шоу», — заявили в компании.
Королевский младенец родился 6 мая. Его назвали Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор.