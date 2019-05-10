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12:13 (мск), источник: Esquire

Журналиста «Би-би-си» уволили за оскорбительный твит о сыне принца Гарри и Меган Маркл

Ведущего британской радиостанции «Би-би-си» Дэнни Бейкера уволили за твит, оскорбляющий королевскую семью. Об этом сообщает «Би-би-си».

Источник: AP 2019

Публикация Бейкера была сделана 8 мая, спустя два дня после рождения сына принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл. Журналист выложил в твиттере черно-белый снимок пары, которая держит за руку обезьяну. Фотографию Бейкер подписал так: «Королевский ребенок уезжает из госпиталя».

После этого радиостанция «Би-би-си» потребовала удалить пост. Сам Бейкер сразу же все стер и извинился. Он признал, что опубликовал глупый снимок и заявил, что сожалеет, если оскорбил чьи-то чувства. В разговоре со Sky News он объяснил, что хотел сравнить королевскую семью с «цирковыми животными в шикарной одежде», но его шутку интерпретировали иначе.

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Поклонники королевской четы обвинили Бейкера в расизме и потребовали его уволить. В «Би-би-си» заявили, что Бейкер допустил «серьезную ошибку» и что его запись противоречит ценностям компании. «Дэнни прекрасный ведущий, но больше не будет работать в нашем еженедельном шоу», — заявили в компании.

Королевский младенец родился 6 мая. Его назвали Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор.

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