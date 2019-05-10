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13:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли след ядерных испытаний на дне океана

Деятельность человека может влиять на биосистемы даже на глубине до 11 тысяч метров.

Радиоуглерод, попавший в атмосферу в результате испытаний термоядерных бомб в 1950—1960 годах, достиг самых глубоких частей океана.

Его следы были обнаружены в ракообразных, населяющих глубокие воды, в том числе самую глубокую на планете Марианскую впадину, говорится в исследовании китайских ученых, опубликованном в Geophysical Research Letters.

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Испытание 1 ноября 1952 года на атолле Эниветок под названием «Иви Майк»

Углерод-14 создается естественным путем, когда космические лучи взаимодействуют с азотом в атмосфере. Радиоуглерод можно обнаружить практически во всех живых организмах. Его используют для определения возраста археологических и геологических образцов.

Испытания термоядерного оружия, проведенные в 1950-х и 1960-х годах, удвоили количество углерода-14 в атмосфере. Оттуда он попал в верхние слои океана и обитающие там организмы.

Продукты разложения мертвых организмов попадают на морское дно, где поглощаются обитающими там амфиподами и другими существами. Уровни углерода-14 в их мышечной ткани оказались намного выше, чем в других образцах с морских глубин.

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Hirondellea gigas, живущий в Марианской впадине
Сама по себе океаническая циркуляция занимает сотни лет. Но радиоактивные вещества распространяются по океану намного быстрее посредством пищевой цепочки, подытожили геохимики из Китайской академии наук.

Взаимодействие между поверхностью и дном океана очень сильное, говорит соавтор исследования, геохимик Вейдонг Сан. Деятельность человека может влиять на биосистемы даже на глубине до 11 километров.

Анна Лысенко

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