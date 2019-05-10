13:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли след ядерных испытаний на дне океана
Деятельность человека может влиять на биосистемы даже на глубине до 11 тысяч метров.
Радиоуглерод, попавший в атмосферу в результате испытаний термоядерных бомб в 1950—1960 годах, достиг самых глубоких частей океана.
Его следы были обнаружены в ракообразных, населяющих глубокие воды, в том числе самую глубокую на планете Марианскую впадину, говорится в исследовании китайских ученых, опубликованном в Geophysical Research Letters.
Углерод-14 создается естественным путем, когда космические лучи взаимодействуют с азотом в атмосфере. Радиоуглерод можно обнаружить практически во всех живых организмах. Его используют для определения возраста археологических и геологических образцов.
Испытания термоядерного оружия, проведенные в 1950-х и 1960-х годах, удвоили количество углерода-14 в атмосфере. Оттуда он попал в верхние слои океана и обитающие там организмы.
Продукты разложения мертвых организмов попадают на морское дно, где поглощаются обитающими там амфиподами и другими существами. Уровни углерода-14 в их мышечной ткани оказались намного выше, чем в других образцах с морских глубин.
Взаимодействие между поверхностью и дном океана очень сильное, говорит соавтор исследования, геохимик Вейдонг Сан. Деятельность человека может влиять на биосистемы даже на глубине до 11 километров.
Анна Лысенко
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