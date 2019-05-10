Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Депутат Рады уехал на отдых в Крым и высказался об увиденном
Суд разрешил таранить «обочечников»
Меган Маркл и принц Гарри раскрыли имя сына
У Никиты Ефремова роман с известной телеведущей
Строитель на кране спас людей из горящей многоэтажки
В Шереметьеве погиб 41 человек 41 человек погиб в авиакатастрофе в московском аэропорту Шереметьево
Фетисов прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву
Туристы с скандалом возвращаются с отдыха в Турции
Журналист из ФРГ удивился словам Путина на параде Победы в Москве
Жириновский высказался об умершем Доренко
Кто лишний в сборной: оставят ли связку Капризов — Овечкин?
Российские игроки прошли курс подготовки пилотов
У Никиты Ефремова роман с известной телеведущей
Альбина Джанабаева сияет в объятиях Валерия Меладзе
Суд разрешил таранить «обочечников»
Авто с самым коротким названием в мире (фото)
Россияне бросились скупать загородное жилье
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Фоторепортажи
34В Москве прошел Парад Победы
10Скончалась Элина Быстрицкая
15:06 (мск), источник: Газета.Ру

Соловьев обрушился на Виторгана после слов о Дне Победы

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в беседе с изданием «Инфореактор» ответил на призыв актера Максима Виторгана отказаться от громкого празднования Дня Победы и превратить его в «День тишины».

Источник: РИА "Новости"

Соловьев осудил Виторгана за желание навязать другим свою точку зрения.

Вот, например, еврейский народ до сих пор отмечает бурными праздниками свои победы, которым очень много веков, и никого при этом не спрашивает, как им отмечать. Евреи трагедию холокоста отмечают одним образом, католики — другим. Виторган не хочет об этом вспомнить? Это я его как еврей еврея спрашиваю.
Владимир Соловьев
журналист и телеведущий

Телеведущего не удивило заявление Виторгана. «Как это часто бывает, либералов у нас перед 9 Мая начинает крутить, им все как-то не так. Ну, покрутит-покрутит и успокоится», — поделился мнением он.

Читайте также

Путин: российский народ чтит поколение победителей
Во время загрузки произошла ошибка.
06:12 (мск)© Ньюстюб
 В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100
Самбурская со скандалом ушла из театра
Порошенко попросил Меркель ужесточить санкции против России
Россиянку, выдававшую себя за миллионершу, осудили в США
Названа официальная причина смерти Доренко
Обувь стали наполнять пеной для бритья (видео)
На дне океана нашли след старых ядерных испытаний
Россию заподозрили в манипуляциях с валютой
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Самая звездная за годы. Россия постарается «вернуть корону» ЧМХ Четырьмя матчами в Братиславе и Кошице в пятницу стартует 83-й чемпионат мира по хоккею. Сборная России на групповом этапе будет играть в столице
Hi-Tech
В США показали боевой корабль будущего Пока только на бумаге.
Авто
Суд разрешил таранить «обочечников» Московский областной суд удовлетворил жалобу водителя, которого признали виновным в ДТП с «обочечником»
Кино
Защитники: 9 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Зачем опять отключают горячую воду и почему это никогда не закончится?
Как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Как отдыхают москвичи: весенние фото
Популярные темы на «Детях»
Рыцари Храма 489
Отчёт по Крыму 247
«Небесный тихоход» 151
Специально заболеть ветрянкой 132
Леди
Тихие зори: женщины на войне Блогер и автор книги «Записки неримского папы» Олег Батлук о том, как всем нам тяжело далась война.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь