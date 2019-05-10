Соловьев обрушился на Виторгана после слов о Дне Победы

Соловьев осудил Виторгана за желание навязать другим свою точку зрения.
Вот, например, еврейский народ до сих пор отмечает бурными праздниками свои победы, которым очень много веков, и никого при этом не спрашивает, как им отмечать. Евреи трагедию холокоста отмечают одним образом, католики — другим. Виторган не хочет об этом вспомнить? Это я его как еврей еврея спрашиваю.
Владимир Соловьевжурналист и телеведущий
Телеведущего не удивило заявление Виторгана. «Как это часто бывает, либералов у нас перед 9 Мая начинает крутить, им все как-то не так. Ну, покрутит-покрутит и успокоится», — поделился мнением он.
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