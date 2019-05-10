I had to watch this so u all have to too pic.twitter.com/Evp1fKQJED— ???? ? (@Idchlo) 2 мая 2019 г.
15:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Обувь стали наполнять пеной для бритья (видео)
Соцсети охватило забавное «сумасшествие».
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Соцсети охватило забавное «сумасшествие».
Пользователи соцсетей повторяют забавный эксперимент. Они наполняют сабо с дырочками пеной для бритья и затем резко засовывают туда ногу. Крем просачивается сквозь отверстия, вызывая восторг наблюдателей.
I had to watch this so u all have to too pic.twitter.com/Evp1fKQJED— ???? ? (@Idchlo) 2 мая 2019 г.
Забавное видео распространил один из пользователей китайской соцсети. Оно быстро стало вирусным — пользователи со всего мира стали повторять странный эксперимент.
У одних читателей «макаронины» из пены вызвали улыбку. «Это
Другие нашли эксперимент неприятным: «Хочу это развидеть!», «Отвратительно!».
4 мая 2019 г.
MYTH=BUSTED pic.twitter.com/e9tn20Je2Z— Celia (@SenermanCelia) 4 мая 2019 г.
we've seen it done with crocs but this is the next level pic.twitter.com/ZW2HVphuwl— sleepy Luka ♡ (@sleepyLuka) 8 мая 2019 г.
Анна Лысенко
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