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15:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Обувь стали наполнять пеной для бритья (видео)

Соцсети охватило забавное «сумасшествие».

Пользователи соцсетей повторяют забавный эксперимент. Они наполняют сабо с дырочками пеной для бритья и затем резко засовывают туда ногу. Крем просачивается сквозь отверстия, вызывая восторг наблюдателей.

Забавное видео распространил один из пользователей китайской соцсети. Оно быстро стало вирусным — пользователи со всего мира стали повторять странный эксперимент.

У одних читателей «макаронины» из пены вызвали улыбку. «Это что-то новенькое, — комментируют они. — Нужно повторить!».

Другие нашли эксперимент неприятным: «Хочу это развидеть!», «Отвратительно!».

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

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