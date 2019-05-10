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16:31 (мск), источник: Ведомости

Путин в обращении к родным Доренко отметил принципиальную позицию журналиста

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналиста Сергея Доренко, погибшего 9 мая. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

По его словам, Путин давно был знаком с Доренко, ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и принципиальную позицию.

Журналист умер вечером в четверг после ДТП в Москве, ему было 59 лет. Доренко почувствовал себя плохо, когда ехал на мотоцикле. Причиной смерти, согласно данным экспертизы, стал разрыв аорты. Журналиста похоронят на Троекуровском кладбище.

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Сергей Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва», основанной им в 2014 г. В разные годы он работал на телеканалах ОРТ (сейчас «Первый канал»), НТВ, на испанском CNN. Также журналист вел Telegram-канал «Расстрига».

В 2000 г., когда утонула атомная подлодка «Курск», Доренко в своей программе на ОРТ раскритиковал поведение Путина во время трагедии. После этого журналиста отстранили от эфира.

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