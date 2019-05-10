16:39 (мск), источник: Газета.Ру
Басков собрал в одном клипе Лепса, Киркорова, Маликова и Малахова
Николай Басков анонсировал выход своего клипа снять клипа на песню «Караоке».
Как признался Басков у себя в инстаграме, вместо короткого ролика получилось двадцатиминутное кино. «Впрочем, сами все увидите! Все звезды здесь!» — пообещал он.
По словам Николая Баскова, премьера клипа «Караоке» состоится 13 мая на YouTube.
Ранее Николай Басков ответил на упреки в лицемерии, в котором его уличили, когда он просил помочь родным скончавшейся певицы Юлии Началовой.