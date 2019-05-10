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16:39 (мск), источник: Газета.Ру

Басков собрал в одном клипе Лепса, Киркорова, Маликова и Малахова

Николай Басков анонсировал выход своего клипа снять клипа на песню «Караоке».

Источник: Агентство «Москва»

Как признался Басков у себя в инстаграме, вместо короткого ролика получилось двадцатиминутное кино. «Впрочем, сами все увидите! Все звезды здесь!» — пообещал он.

В съемках приняли участие Филипп Киркоров, Олеся Судзиловская, Яна Кошкина, Иосиф Пригожин, Андрей Малахов, Григорий Лепс, Дмитрий Маликов и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

По словам Николая Баскова, премьера клипа «Караоке» состоится 13 мая на YouTube.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Николай Басков ответил на упреки в лицемерии, в котором его уличили, когда он просил помочь родным скончавшейся певицы Юлии Началовой.

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