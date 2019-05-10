17:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найдена самая старая утка
Она попадет в Книгу рекордов Гиннесса.
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Она попадет в Книгу рекордов Гиннесса.
21-летняя утка по имени Эрни претендует на звание самой старой в мире.
Эрни прожил вдвое дольше, чем обычно живут утки, и обогнал предыдущего рекордсмена на 7 месяцев. Уже в ближайшее время новый рекорд будет зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннесса.
Двух утят, Берта и Эрни, подарили жительнице Великобритании Хлое Тимберлейк на ее десятый день рождения в качестве домашних питомцев. Сейчас Хлое 31 год, и Эрни, несмотря на преклонный возраст, хромоту и катаракту, остается ее любимчиком. Берт умер, когда ему было 8 лет.
У Эрни есть свой домик и небольшой пруд, в котором он плавает.
Предыдущий рекорд принадлежал утке Дейзи, которая прожила 20 лет и умерла в 2002 году.
Анна Лысенко
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