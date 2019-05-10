Далай-лама рассказал о «буддизме 21 века»

Проверять логикой
«Нам необходимо стать буддистами 21 века, стараться следовать учению Будды так, как это не делалось прежде. А именно — аналитически изучать буддизм, взаимодействуя с учеными», — заявил Далай-дама на учениях для россиян, которые он проводит в своей резиденции в городе Дхарамсала на севере Индии.
По его словам, сам Будда говорил, что необходимо не слепо следовать его слову из уважения к нему или веры, но анализировать и проверять его учение, опираясь на логические доводы.
«И мы должны сегодня именно так учиться жить — опираясь на логику, а не веру», — добавил Далай-лама.
Дружить с наукой
В этом отношении, отметил духовный лидер буддизма, его учение «очень схоже с современной наукой». Далай-лама вот уже не одно десятилетие встречается с западными учеными, а более года назад начал сотрудничать и с ведущими российскими учеными в таких областях, как нейробиология, генетика, квантовая физика, философия, психология. «В наши дни, в 21 веке нужен постоянный диалог буддийских и небуддийских ученых — он принесет огромную пользу всем», — уверен Далай-лама.
Он находит много совпадений между современной светской наукой, в особенности квантовой физикой, и буддийскими учениями тысячелетней или даже двухтысячелетней давности. Так, по его словам, мысли философов древнеиндийского буддийского университета Наланда получили подтверждение в данных квантовой физики об особенностях поведения мельчайших частицах и восприятия, о зависимости объекта наблюдения от позиции наблюдателя.
Не цепляться и не конфликтовать
В частности, добавил Далай-лама, буддийские подходы к восприятию мира говорят о «бессамостности явлений».
А именно — что ни одно явление не существует само по себе, вне зависимости от других явлений, каждое явление обусловлено причинно-следственными связями, а потому лишено «самобытия». Включая человеческую личность.
«Поэтому необходимо избавиться от цепляния за самосущее бытие, от цепляния за “я”, в этом цеплянии — корень всех омрачений… Когда же мы понимаем бессамостность, взаимозависимость всех явлений, когда понимаем, что явления — вовсе не такие, какими они нам кажутся, тогда фиксация на объекте, привязанность к нему слабеет, уходят гнев и другие негативные эмоции», — пояснил Далай-лама.
Психология буддизма, по его словам, формировалась тысячелетиями и тесно связана с буддийской философией, положения которой подтверждаются современными научными экспериментами. И сегодня эти аспекты буддизма могут сыграть решающую роль в улучшении жизни на земле, установлении мира, предотвращении конфликтов, сокращении разрыва между богатыми и бедными.
Далай-лама уверен, что для прекращения войн, депрессий, устранения нищеты, выхода из экологического кризиса и решения других актуальных проблем современного мира, системе образования недостает уроков буддийской психологии и философии, которые учили бы людей с ранних лет контролировать эмоции и достигать покоя ума.
Учения-2019 — о природе Будды
Главной темой юбилейных, 10-х учений Далай-ламы для буддистов России стал редко преподаваемый публично трактат о природе Будды «Уттаратантра». Его автором считается Майтрея — Будда Грядущего. К учениям для россиян этот фундаментальный стихотворный трактат с комментариями философа Асанги (IV век) впервые переведен и издан на русском языке. Суть его в том, что каждое живое существо обладает природой Будды (татхагатагарбхой) и может стать по-настоящему совершенным.
Учения Далай-ламы для буддистов России проводятся в Индии с 2009 года ежегодно по просьбе ламы Бурятии Ело Ринпоче, верховного ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче и при поддержке верховного ламы Тувы Лобсанга Чамзы. Организаторами учений выступают Буддийский центр «Ринпоче Багша» (Бурятия), Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» (Калмыкия) и Фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма «Сохраним Тибет» (Москва).
В этом году в Дхарамсалу на учения Далай-ламы приехали тысяча двести буддистов из России.
Помимо этой основной и самой многочисленной группы участников учений на территории главного тибетского храмового комплекса Цуглакан послушать всемирно известного лидера буддизма собрались еще несколько тысяч человек из десятков стран мира.