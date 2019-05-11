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10:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Французский пастух записал в школу своих овец (видео)

И спас ее от закрытия.

Пастух Мишель Жирер зарегистрировал 15 своих овец в качестве учеников местной школы.

Случай произошел в альпийской деревушке Кре-Ан-Бельдонн, в которой живет около 3300 человек.

Не так давно количество учащихся в школе сократилось до 261. Власти объявили о намерении закрыть образовательное учреждение в целях экономии. Такое решение вызвало протест местных жителей, детям которых пришлось бы теперь добираться на уроки в соседнюю деревню.

Жирер символически записал своих овец в ученики, чтобы количество учащихся достигло установленной законом отметки.

Пастух с 65 овцами пришел на школьное собрание, на котором присутствовали учителя, ученики, родители и местный мэр. Он вручил городскому главе свидетельства о рождении новых «учеников». Дети на встрече держали таблички с надписью: «Мы не овцы».

Необычный протест возымел действие: с закрытием школы местные власти решили повременить.

Анна Лысенко

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