Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Высказывания Сигала о Параде Победы в Москве вызвали реакцию мира
Суд разрешил таранить «обочечников»
«Получаю хорошую оценку — пуля по врагу»: детские письма на фронт
"Меня мучает чувство, что я никому не смогла помочь"
Строитель на кране спас людей из горящей многоэтажки
Госпереворот в Венесуэле: Каракас просит мир не вмешиваться Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с коллегой из Венесуэлы
"Хирург" отреагировал на смерть Сергея Доренко
Туристы с скандалом возвращаются с отдыха в Турции
Роковые слова Проскуряковой о ЧП с самолетом вызвали гнев Сети
Депутат Рады рассказал миру об увиденном в Крыму
Самая "горячая" телеведущая России показала обнаженное фото
Страшная авария на Кубани: погибли 2 юмориста
Звезды вспоминают родственников-героев, прошедших войну
У Никиты Ефремова роман с известной телеведущей
Россиянин 50 лет ездил без прав (а в 95 лет получил)
В России проверят, насколько безопасны 110 км/ч
Как легко расстаться с домашним хламом
Названа главная опасность питерских коммуналок
Фоторепортажи
25Полководцы победы: «При параде»
11Скончался Сергей Доренко
11:10 (мск), источник: Российская газета

ЕГЭ для «тревожных» родителей: советы эксперта

До основной волны ЕГЭ осталось почти две недели. Во время экзаменов психологи советуют школьникам сосредоточиться, расслабиться и успокоиться. Но практика показывает, что родители в этот период переживают ничуть не меньше выпускников.

Источник: РИА "Новости"

Как снизить уровень тревожности и сохранить отношения с собственным ребенком, рассказывает проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара:

Читайте также
Не нужен им берег британский: русские студенты едут учиться домой

1. «Выдохнуть» и расслабиться: вы проделали огромную работу длиной в 11 классов, ваш ребенок не первый и не последний, кому предстоит пройти через ЕГЭ. В целом, страх сдачи экзамена сильно преувеличен.

2. Смоделируйте ситуацию «провала»: представьте, как ваш сын или дочь сообщают о несдаче экзамена. Переживите заранее чувство грусти, а, может быть, обиды или злости. Этот прием позволит свести к минимуму тревогу и стресс предэкзаменационного периода.

3. Еще одно упражнение — довести ситуацию до абсурда. Сценарий прежний — ребенок не сдает ЕГЭ. Неужели после этого он пойдет на вокзал и станет бездомным? Смешно же. Пофантазируйте на эту тему вместе, обнимите ребенка и посмейтесь.

Детям важно чувствовать вашу поддержку и любовь вне зависимости от оценок и баллов.
Новость
«Полный моральный упадок». Молодой учитель о проблемах современной школы

4. Поищите вместе «пути отхода». Подумайте, что будете делать, если наберете не желаемые 90, а 55 баллов. Может быть, вашему ребенку будет полезнее потратить год на что-то более для него важное: путешествия, хобби, работа.

5. Запомните, безвыходных ситуаций не бывает. Поддерживайте ребенка, общайтесь, слушайте, успокаивайте и подбадривайте. Только вы чувствуете его беспокойство особенно остро и в силах подобрать самые нужные слова. Лучше вас никто этого не сделает.

Читайте также

Студенты последних курсов смогут пройти добровольный квалификационный экзамен
Во время загрузки произошла ошибка.
12 марта© Ньюстюб
 Как дачники могут избежать двойной оплаты мусора
ПФР сообщил, когда будет сделан перерасчет пенсий
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии
Сборная России пропустила самый красивый гол в первый день ЧМ
Археологи отказались поднимать со дна моря редкие картины
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной
Ресторанный критик: «Крымские цены меня просто убили»
Блогер Ивлеева раскритиковала телеведущую Ольгу Бузову
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
«Малкин снова как Марадона». Сборная России разгромила норвежцев Три забивающих тройки. Разыгравшийся Малкин. Неизвестный подарок Кучерову. Да еще и Канада села в лужу
Hi-Tech
В США показали боевой корабль будущего Пока только на бумаге.
Авто
Суд разрешил таранить «обочечников» Московский областной суд удовлетворил жалобу водителя, которого признали виновным в ДТП с «обочечником»
Кино
От «28 панфиловцев» до «Т-34»: новые российские военные фильмы Трагические события Великой Отечественной войны вновь и вновь оживают на наших экранах. Борьба и вера, страдания и подвиги, сломанные судьбы и несокрушимые танки — все это в российских военных драмах последних лет
Недвижимость
Россияне бросились скупать загородное жилье
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Дети
Как жили дети в эвакуации: невыдуманные истории Только в течение двух недель после начала Великой Отечественной войны на Восток отправили десятки тысяч детей
Леди
Тихие зори: женщины на войне Блогер и автор книги «Записки неримского папы» Олег Батлук о том, как всем нам тяжело далась война.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь