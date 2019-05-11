Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чем вызван отказ Назарбаева от георгиевской ленты на парад Победы
Суд разрешил таранить «обочечников»
Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз
Бузова, Барановская, Бородина: как прошел фестиваль «Жара»
В России перестали строить торговые центры. Почему?
Жители Донбасса рассказали, зачем им российское гражданство Гражданство РФ смогут получить и те украинцы, которые родились и постоянно проживали в Крыму
Запад отреагировал на парад Победы в Москве
Киев сам не заметил, как выполнил пожелание Путина
Доренко оставил послание за 4 часа до смерти
Трагедия на праздновании Дня Победы в Москве
Бригада Малкина разорвала норвежцев в большинстве
Назван лучший игрок России в матче с Норвегией
17-летняя дочка Любови Толкалиной съехалась с бойфрендом
«Кукла»: Юлию Волкову раскритиковали за увлечение уколами красоты
Суд разрешил таранить «обочечников»
Авто с самым коротким названием в мире (фото)
В России перестали строить торговые центры. Почему?
Как легко расстаться с домашним хламом
Фоторепортажи
20При аварийной посадке в аэропорту Шереметьево сгорел самолет
11Скончался Сергей Доренко
17:38 (мск), источник: Российская газета

Главный диетолог рассказал, что нужно делать россиянам всю жизнь

Россиянам необходимо на протяжении всей жизни употреблять витамины. С такой рекомендацией выступил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Источник: Reuters

«Пить витамины нужно на протяжении всей жизни. К сожалению, у нас люди к этому не приучены», — цитирует его слова Интерфакс.

Виктор Тутельян также сообщил, что сам в обязательном порядке выпивает одну таблетку поливитаминов и также принимает Омега-3 в виде рыбьего жира.

Он привел статистику зарубежных стран. Так, например, в Японии эти препараты употребляет 89 процентов населения, в Европе — 80 процентов, а в Америке — 83−84 процента.

«А у нас кто-то говорит 20 процентов, кто-то 30 процентов. А на самом деле, наверное, процентов 5−7 людей принимают витамины регулярно, не больше», — отмечает главный внештатный диетолог.

Читайте также
Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности

Виктор Тутельян говорит, что по этой причине наблюдается сочетанный дефицит витаминов у большинства россиян. По его словам, вреда от приема таких препаратов не будет. Он также подчеркнул, что при разработке всех витаминно-минеральных комплексов проводятся исследования их клинической эффективности.

Виктор Тутельян обращает внимание на тот факт, что в период беременности и кормления потребность в витаминах особенно высока.

Главный внештатный диетолог посоветовал употреблять любые доступные поливитаминные комплексы и добавил, что все они «разливаются из двух бочек».

Между тем специалисты предупреждают, что переизбыток витаминов, которые применяются без врачебного контроля, может привести к проблемам со здоровьем.

Читайте также

Нужны ли людям витаминные комплексы?
Во время загрузки произошла ошибка.
4 мая© Ньюстюб
 Как дачники могут избежать двойной оплаты мусора
ПФР сообщил, когда будет сделан перерасчет пенсий
Адвокат Трампа объяснил отмену поездки на Украину
Российского врача решили наказать за спасение умирающей соседки
Сборная России пропустила самый красивый гол в первый день ЧМ
Археологи отказались поднимать со дна моря старинные картины
Ресторанный критик: «Крымские цены меня просто убили»
Блогер Ивлеева раскритиковала телеведущую Ольгу Бузову
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Франция забила гол с центра поля, но все равно проиграла Латвия одержала победу в сумасшедшей перестрелке, а швейцарцы забросили девять шайб итальянцам
Hi-Tech
В США показали боевой корабль будущего Пока только на бумаге.
Авто
Суд разрешил таранить «обочечников» Московский областной суд удовлетворил жалобу водителя, которого признали виновным в ДТП с «обочечником»
Кино
От «28 панфиловцев» до «Т-34»: новые российские военные фильмы Трагические события Великой Отечественной войны вновь и вновь оживают на наших экранах. Борьба и вера, страдания и подвиги, сломанные судьбы и несокрушимые танки — все это в российских военных драмах последних лет
Недвижимость
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Популярные темы на «Детях»
Проклятие Анжелики 706
Их первые роли... 502
Жителям больших городов 167
Можно ли сдать? 152
Леди
Почему нельзя запрещать женщинам работать там, где они хотят Список запрещенных для россиянок профессий сократится с 456 до 79 специальностей.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Стеклянные блоки в интерьере: где, как и почему их стоит применять
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь