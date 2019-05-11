15:39 (мск), источник: Forbes
Благотворительность в царской России, о которой не рассказывают в школе
В русской традиции деловой успех был неотделим от благотворительности, но об этом сейчас мало кто помнит.
Мария Федоровна Морозова была в растерянности. Ей, купеческой вдове, было объявлено, что она (первая в России!) удостаивается знака отличия за 25 лет безупречной службы в благотворительных заведениях по Ведомству учреждений Императрицы Марии. Морозова никогда не думала, что такое возможно — женщин в империи награждали вообще редко, тем более недворянок, а главное, она служила людям не за звания и награды, а по зову души и сердца.
После смерти мужа Тимофея Саввича в 1889 году Мария Федоровна стала владелицей оставшегося после него огромного состояния. Так было указано в завещании. Морозов не хотел, чтобы его дело дробилось между наследниками — это было чревато бесконечными семейными ссорами и имущественными конфликтами.
Взрослых сыновей было только двое, но оба оказались неспособными: Савва тратил деньги то на театры, то на революцию, а после застрелился, слабовольный Сергей и вовсе наотрез отказался заниматься мануфактурами, сосредоточившись на Музее кустарных изделий. Пришлось Марии Федоровне самой вникать во все мелочи управления.
Однако, держа в голове огромное количество дел по хозяйству, она одновременно вела колоссальную работу по благотворительности, почитая это своим и человеческим, и религиозным долгом. Важно отметить, что женщины в морозовской династии играли важнейшую роль именно в области социальной ответственности бизнеса.
Они обе тоже рано остались вдовами и приняли на себя управление активами до совершеннолетия сыновей.
Вопреки бытующим представлениям, Россия к 1917 году располагала довольно развитой системой социального обеспечения. Только в Ведомстве учреждений Императрицы Марии, своего рода министерстве социальной защиты того времени, на содержании находилось более 710 000 человек. Ведомство располагало капиталом в 128 млн рублей в ценных бумагах и на счетах в банках.
Располагая примерно 115 зданиями по всей России, в том числе доходными домами, ведомство влияло и на рынок недвижимости. Бюджет этого государственного учреждения пополнялся не только из государственной казны, но и за счет частных пожертвований, как денежных (доходивших до нескольких сотен тысяч рублей), так и в форме недвижимости (земля и здания). Ведомство имело монополию на производство и продажу игральных карт, в его пользу собирался специальный налог с увеселительных представлений.
Еще в конце XVIII века были учреждены ссудные, сохранные и вдовьи казны, после причисленные к Ведомству Императрицы Марии, и приказы общественного призрения. Все они одновременно выполняли роль сберегательных учреждений, чтобы на полученную прибыль содержать многочисленные приюты и прочие заведения. Уже в 1828 году обороты сохранной казны воспитательных домов достигли 354 млн рублей, в приказах к 1862 году находилось, по оценке историка Галины Ульяновой, около 100 млн рублей.
По подсчетам исследовательницы Людмилы Коншиной, в России в начале XX века насчитывалось 11 040 благотворительных учреждений и 19 108 приходских попечительских советов. Маргарита Морозова была попечительницей женской гимназии Хвостовой и входила еще в правление десятка филантропических обществ. Всероссийский съезд деятелей по призрению констатировал, что 75% их средств формировались на основе добровольных пожертвований от частных лиц, а в виде милостыни ежегодно раздавалось не менее 27 млн рублей. У благотворительных учреждений имелись здания и земельные участки на 150 млн рублей. Их работу координировал учрежденный в 1909 году Всероссийский союз учреждений, обществ и деятелей по общественному и частному призрению.
Деньги для голодающих собирали в День колоса ржи, на детские приюты — в День розового цветка.
Здравоохранение, образование, культура опирались на частную инициативу — от Бахрушинской больницы в Москве до больницы братьев Шихобаловых в Самаре, от Николаевского приюта в Ярославле купца Алексея Трунова до Базановского (по имени золотопромышленника) воспитательного дома в Иркутске, от Третьяковской галереи до Художественного театра. Тульский купец Дмитрий Ваныкин завещал 2 млн рублей управе, на эти деньги были построены больница, библиотека, дом призрения бедных, четыре детских приюта, богадельня, дом трудолюбия, ночлежный дом, а также оказана помощь еще нескольким десяткам обществ и учреждений.
Она же возвела несколько начальных училищ, даровала крупные суммы Московскому городскому народному университету имени А. Л. Шанявского и Императорскому Московскому техническому училищу (сейчас МГТУ). А Мария Морозова выстроила в Москве Брестский ночлежный дом на 800 мест и Биржу труда.
Без Маргариты Морозовой был немыслим подъем русской философии начала XX века. Она не только принимала участие в судьбе Евгения Трубецкого, но и финансировала деятельность Московского
Так, при
Упомянутые дома трудолюбия были аналогом английских работных домов. Однако если в Англии они финансировались за счет местных налогов, то в России, получив широчайшее распространение, содержались сугубо за счет предпринимателей — купцов Рукавишниковых, Горбовых и многих других. Священник Иоанн Кронштадтский попечительствовал над одним из самых известных таких домов.
Общества организовывали религиозно настроенные предприниматели, часто старообрядцы (все женщины Морозовых принадлежали именно к староверам). При этих домах открывались
К 1917 году в России имелось 78 000 только православных церквей и 1250 монастырей. Возведение их с учетом производства и доставки стройматериалов и художественного оформления давало работу сотням тысяч человек. После 1905 года активно начали строить свои храмы богатые
Николай Некрасов в поэме «Современники» дал понять, что его раздражало своей назойливостью — благотворительность в высшем свете, перемешенная с развлечениями. Но балы и маскарады никогда не были только способом проведения досуга. Они выполняли важную социальную роль по аккумулированию средств на богоугодные дела.
Дабы заглушить в себе угрызения совести и купировать возможные упреки, они считали необходимым совмещать веселое времяпровождение с богоугодной деятельностью.
Балы в России имели свою градацию: придворные, великосветские, которые давали аристократические семьи обеих столиц, общественные и семейные. Посещение придворных балов было прямой обязанностью высших чинов государства и членов их семей.
Иногда бал мог быть объявлен чисто благотворительным, и тогда посетители покупали входные билеты и/или оставляли свои пожертвования при входе. В зале собрания расставляли красиво оформленные киоски, прилавки, за которыми дамы продавали изделия ручной работы, напитки, угощения.
Однако балы проходили не просто в любой момент по желанию устроителей. Историк Ольга Захарова отмечает, что «публичные балы с лотереями, базарами, аукционами давались благотворительными обществами и заведениями с разрешения правительства и допускались в дни, согласованные с Дирекцией Императорских театров. Каждое благотворительное общество могло дать только один публичный бал в год. Публичные балы для детей и публичные праздники с благотворительной продажей допускались с разрешения правительства в те же самые периоды, как и балы с лотереями, и не более одного раза в год».
Это обстоятельство, страх перед неуправляемой инициативой, несомненно, сдерживал развитие благотворительности, но следует иметь в виду, что в провинции контролировать организацию увеселений было сложнее, особенно на уровне семейных развлечений. Губернаторы через своих жен сами были активно вовлечены в разного рода подобные мероприятия, поскольку любая губернаторша хотела предстать в образе главной губернской благотворительницы и попечительницы богоугодных дел.
Почти в то самое время, когда Некрасов писал своих «Современников», состоялся благотворительный бал в пользу «семейств убитых и раненных на войне» (Русско-турецкой). Расходы на мероприятие составили 12 474 рубля 91 копейку, а доход — 41 790 рублей 15 копеек. Торговля на нем шла в четырех ларьках, и его посетило, как отмечает Захарова, около 5000 человек. Специально из Парижа были завезены живые цветы — «изюминка» бальной распродажи.
Менее чем через год в Мариинском дворце состоялся бал в пользу Николаевской детской больницы. Сбор составил более 5000 рублей, причем все покупки шли также преимущественно в
На самом знаменитом балу за все время правления Николая II, состоявшемся в феврале 1903 года, на котором все гости были в дорогостоящих русских национальных костюмах, участников маскарада фотографировали и затем продавали шикарно оформленные альбомы со снимками, выручка от которых шла на благотворительность.
Изначально в купеческих семьях, особенно старообрядческих, к балам относились неодобрительно как к суетной, мирской, аристократической забаве. Но жизнь брала свое, Маргарита Морозова уже в 90-е годы XIX века задавала балы на 200 человек, совмещая их с богоугодными делами.
Лотереи появились в Западной Европе в XV веке и быстро завоевали популярность как развлечение и способ получения дохода. Однако они были сопряжены с таким количеством злоупотреблений, что постепенно правительства начали запрещать их, оставляя лишь как способ сбора средств в благотворительных целях.
Когда один итальянец предложил открыть лотерею в России, Екатерина II наложила резолюцию: «Слава Богу, мы не в таком положении, чтобы, для умножения дохода казны нашей несколькими стами тысяч рублей, мы имели нужду народу давать поощрение к большему мотовству и повод ко всем порокам, из того проистекающим, и для того откажите италианским проекторам». Правда, правительство в 1760 году попыталось открыть благотворительную лотерею в пользу раненых солдат, но через четыре года императрица повелела ее закрыть, поскольку та «обратилась еще в существительный публике убыток».
Как исключение лотереи были разрешены только для сбора средств на богоугодные нужды, но всякий раз для этого требовалось разрешение начальства. Сумма сборов жестко ограничивалась — сперва 1000 рублей, затем 1500 рублей, с 1875-го закон разрешил поднять сумму до 50 000 рублей, но не чаще одного раза в год. Как и в случае с благотворительными балами, правительство придирчиво отслеживало ситуацию, опасаясь как незаконного обогащения устроителей и всевозможных махинаций, так и сбора денег на неугодные цели.
Впрочем, власть поступала гибко. Во время неурожая 1891−1892 годов два раза проводилась «государственная классовая лотерея», каждая на сумму 6 млн рублей, по пяти рублей за билет, который состоял из пяти купонов по 1 рублю (купить их можно было по отдельности): 1,2 млн рублей шло на выплату выигрышей, а 4,8 млн — в пользу голодающих.
Именно благодаря благотворительной лотерее обрел свободу поэт Тарас Шевченко. Помещик заломил за выкуп своего крепостного огромную сумму — 2500 рублей. Чтобы собрать деньги, художник Карл Брюллов нарисовал портрет поэта Василия Жуковского и разыграл его в лотерею, устроенную с помощью
В крупном торговом городе, таком как Одесса, благотворительный базар мог собрать до 60 000 рублей. Обычно их курировали члены императорской семьи женского пола, для которых участие в благотворительном базаре было своего рода обязательством. В 1910 году великая французская актриса Сара Бернар, гастролировавшая в
Морозовские женщины широко участвовали во всех благотворительных инициативах. Так получилось, что во