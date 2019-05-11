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20:35 (мск), источник: Интерфакс

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в Великой Отечественной войне

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU — Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал не возвращаться к культу личности Иосифа Сталина и не приписывать ему Победу в Великой Отечественной войне.

Источник: РИА "Новости"

«Всякий раз, когда возникает эта тема, я напоминаю о том, что совсем недалеко от Москвы есть Бутовский полигон, куда нужно съездить тем, кто восхищается Сталиным, кто преклоняется перед его фигурой, и посмотреть, к каким последствиям привела его политика», — сказал он в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Архиерей заявил, что Сталин ответственен за репрессии 1920−1930-х годов, к которым Церковь «очень ясно выразила» свое отношение, когда канонизировала «новомучеников и исповедников».

Говоря о личной роли Сталина в Победе в Великой Отечественной войне, митрополит отметил, что по этому вопросу возникает очень много споров, в том числе по поводу действий главы государства, направленных на ослабление армии в 1930-е годы.

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По его словам, многие выдающиеся военачальники были расстреляны по подозрению в измене, а армия оказалась «совершенно не готовой» к этой войне.

Он посоветовал вспомнить и о том, как Сталину доносили о готовящемся нападении, а он игнорировал эти донесения, в том числе донесения выдающегося разведчика Рихарда Зорге.

«Поэтому говорить о том, что победа Советского Союза в Великой Отечественной войне — это заслуга Сталина, никак нельзя. Я думаю, что это заслуга всего народа, которая была приписана Сталину из-за культа личности. Я не думаю, что возрождать этот культ личности нужно сейчас, в наше время», — заключил митрополит Иларион.

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