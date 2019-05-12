06:16 (мск), источник: BBC News Русская служба
Танцор с протезом. Афганский мальчик стал звездой интернета
Пятилетний Ахмед из Афганистана стал звездой интернета. Видео, где он танцует, набрало более миллиона просмотров только в «Твиттере».
Ахмеду пять лет, он живет в Афганистане. Когда ему еще не было года, его ранили и он остался без ноги. Сейчас Ахмед стал звездой в «Твиттере».
Недавно он получил новый протез, их необходимо менять по мере роста ребенка. Мальчик так обрадовался, что стал танцевать.
Это сняла на телефон его врач и опубликовала в интернете.