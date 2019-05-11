11 мая, источник: BFM.ru
Главный диетолог Минздрава призвал принимать витамины всю жизнь
Дефицит витаминов наблюдается у большинства россиян.
Витамины несут большую пользу, и их необходимо принимать на протяжении всей жизни, считает главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. Он отметил, что в Японии почти 90% людей ежедневно употребляют эти препараты, в Европе и Америке — около 80%. В России тех, кто пьет витамины, в разы меньше, отмечает «Интерфакс». Однако точной статистики нет.
В итоге, по словам диетолога, мы наблюдаем сочетанный дефицит витаминов у подавляющего числа россиян. Он опроверг мнение, что действие витаминных комплексов не доказано и что они не совсем усваиваются.
«При разработке всех