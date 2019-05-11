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11 мая, источник: BFM.ru

Главный диетолог Минздрава призвал принимать витамины всю жизнь

Дефицит витаминов наблюдается у большинства россиян.

Источник: Reuters

Витамины несут большую пользу, и их необходимо принимать на протяжении всей жизни, считает главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. Он отметил, что в Японии почти 90% людей ежедневно употребляют эти препараты, в Европе и Америке — около 80%. В России тех, кто пьет витамины, в разы меньше, отмечает «Интерфакс». Однако точной статистики нет.

В итоге, по словам диетолога, мы наблюдаем сочетанный дефицит витаминов у подавляющего числа россиян. Он опроверг мнение, что действие витаминных комплексов не доказано и что они не совсем усваиваются.

«При разработке всех витаминно-минеральных комплексов проводятся исследования их клинической эффективности», — заявил Тутельян. Он напомнил, что во время беременности и кормления потребность в витаминах выше.

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