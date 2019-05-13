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13:16 (мск), источник: Аргументы и факты

«Ты ешь, а я посмотрю». Очень странные вещи, за которые люди платят деньги

Порой люди отдают деньги за совсем неожиданные вещи. Рассказываем о них.

Источник: Peter Hershey/CC0

Дублер на митинги

Франция — родина революции, а французы — любители помитинговать. В республике вот уже полгода не утихают протесты «желтых жилетов», выступающих против высоких цен на бензин (и это несмотря на то, что президент Эммануэль Макрон пошел на уступки). Каждый раз полицейские задерживают по несколько десятков активистов. Фермер Грегуар Ложье придумал, как одновременно высказывать несогласие с правительством и не бояться оказаться в полицейском участке. Мужчина открыл сервис, где за умеренную плату вместо себя на митинг можно отправить дублера.

За 15 евро в час можно заказать статиста, например, на манифестацию против производителя пестицидов или общенациональную забастовку служащих.

При желании дублер будет отправлять заказчику фотографии и видеозаписи с мероприятия, а если немного доплатить, он еще и наденет майку с нужным лозунгом. То, что статист находится в нужное время на нужном митинге, отслеживается в специальном мобильном приложении.

Единственное условие — дублера можно отправить только на разрешенные властями митинги.

«Есть и услуги для малоимущих. Так, если тысяча человек сбросится по 5 евро каждый, на манифестацию на эти деньги можно будет отправить некоторое число оплаченных человек», — рассказал Ложье в интервью AFP.

«Вы и есть за меня будете»

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А в Южной Корее граждане платят деньги за то, чтобы… посмотреть, как другие люди едят. Как правило, это молодые люди, которые следят за фигурой или по состоянию здоровья не могут позволить себе вредную пищу, но зато могут смотреть, как пончики, пиццу, торты едят другие. И получают от этого удовольствие.

Есть несколько способов утолить такое любопытство. Самый дорогой — заказать персональный видеочат, где едок будет поглощать ту пищу, которую вы захотите, и процесс поедания гамбургеров или лапши будете видеть только вы. Здесь придется заплатить и за еду, и, собственно, за саму услугу. Способ подешевле — «скинуться» на видеочат с единомышленниками. Есть и бесплатная возможность — на Youtube, где полно таких видео. А у блогеров-едоков сотни тысяч подписчиков. Например, жевательные способности хрупкой девушки Tzuyang интересуют более 800 тысяч человек. А ее доходы сервис socialblade.com оценивает в сумму до 1 миллиона долларов в год. На видео кореянка сидит за столом, обставленным супами, лапшой, рисом, десертами и прочими блюдами, которые закажут подписчики, и все это ест. Доход ее коллеги по цеху Dorothy еще больше: до 1,7 миллиона долларов в год. Это не считая денег, которые переводят подписчики.

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Невидимый жених

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Бывает, что у сильных и независимых женщин нет времени/желания/возможности для романтических отношений. Но разве это объяснишь родственникам, одноклассникам, коллегам? Во избежание неудобных вопросов и заявлений из серии «часики-то тикают» девушки используют сервис «Невидимый парень» (Invisible Boyfriend). Сервис доступен для жительниц США и Канады, которые собственноручно могут создать историю знакомства и последующих отношений с мужчиной мечты: например, придумать название бара и обстоятельства встречи, а еще выбрать его возраст, внешность, хобби и т. д.

За 25 долларов девушкам полагается пакет из 100 СМС-сообщений, 10 голосовых сообщений и одного полноценного письма, написанного от руки. Дальше дело за малым: показывать сообщения и письмо родственникам/одноклассникам/коллегам. Если этого будет недостаточно, можно оплатить дополнительный пакет с сообщениями. А можно завести нового партнера.

Роскошная пыль в глаза

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А в Китае всего за шесть юаней (почти 60 рублей) есть сервисы, предлагающие произвести впечатление роскошной жизни. Как обращает внимание китайский канал CCTV, небогатые молодые люди публикуют в соцсетях видео, где открывают дверь якобы собственного автомобиля премиум-класса.

Если доплатить 25 юаней (240 рублей), можно получить видео с миллионом юаней (почти 10 миллионов рублей), разбросанным на сиденье автомобиля.

За определенную плату можно заказать видео из загородной усадьбы, с элитного курорта, из пятизвездочной гостиницы. Чтобы подписчики не сомневались в авторстве видео, к нему добавляется голос пользователя.

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