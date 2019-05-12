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01:55 (мск), источник: Lenta.Ru

В этой стране процветают секс за деньги и школы морали для дрессировки покорных жен

«Лента.ру» продолжает рассказ о том, как развлекаются женщины в разных странах.

Источник: Reuters

До этого речь шла о жизни американок. Они славятся тем, что свободны, раскованны, сексуальны и независимы. Им хотят подражать девушки из консервативных стран. Однако и в США оказалось немало женщин, которые вынуждены рано выходить замуж за представителей своей общины, рожать по пять-шесть детей и спозаранку гнуть спину на грядках.

На этот раз речь пойдет о китаянках, у которых свои житейские радости.

Одни посвящают свободное время походам в рестораны, занятиям спортом, пению в караоке-барах и прогулкам на свежем воздухе, другие — днем и ночью учатся, работают, а порой и оказывают интимные услуги за деньги.

Учись и рожай

С детства родители призывают китаянок хорошо учиться, чтобы впоследствии получить хорошую должность. Неудивительно, что таким образом мать и отец девушки не поощряют ее отношения с молодыми людьми. При этом как только она заканчивает университет, ее начинают одолевать расспросами, когда же она наконец выйдет замуж и родит детей.

Таким образом, современный Китай — это смесь традиционного сексизма и продвигающегося семимильными шагами феминизма.
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В последнее время в стране появился даже специальный термин «остатки». Его используют для того, чтобы описать молодых женщин старше 27 лет, которые пока так и не вышли замуж. В основном это карьеристки, получившие блестящее образование. Несмотря на то что в КНР невест явно не хватает — женщин гораздо меньше мужчин, эти дамы особым спросом на рынке невест не пользуются и рискуют остаться «в девках».

Многие из них и сами не хотят замуж, предпочитая вместо этого посвящать жизнь работе, общаться с друзьями, тусить и путешествовать, как это обычно делают их ровесницы в западных странах.

Однако есть и те, кто все-таки мечтает исполнить волю родителей и поскорее выйти замуж. Некоторые из них и вовсе считают, что для того, чтобы жизнь наладилась, необходимо посещать «школы морали» для женщин. Там будущих жен обычно учат, как стать хорошими супругами. Согласно преподавателям этих «школ», сделать это несложно — нужно терпеть, молчать и делать все, чтобы не допустить развода.

Поближе к природе

Те китаянки, которые все-таки предпочитают учиться и работать, коротают свой досуг по-разному: встречи с друзьями, походы в кино, рестораны, ночные клубы. Многие женщины стремятся вырваться из душного офиса и оказаться поближе к природе.

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Самый простой выход — это городские парки. Тропинки, петляющие в живописных местах, водоемы, лавочки. Есть и специальные места для кемпинга, где в палатке можно провести время с семьей.

Другой вопрос — удастся ли здесь насладиться тишиной. Кстати, в этих местах устраивают своеобразные клубы по интересам и люди пенсионного возраста. Они занимаются спортом, танцуют, посвящают время настольным играм и поют.

А в ресторане, а в ресторане

Возросший уровень жизни и доходов позволяет китаянкам, уставшим на работе, чаще ходить в рестораны, кафе, устраивать всевозможные посиделки. В каждом городе таких заведений сотни на любой вкус и кошелек. Кто-то отправляется в чайные, где звучит народная китайская музыка, царят уют и непринужденная атмосфера, а также можно выбрать разные сорта чая.

Вообще еда — это еще одно развлечение для молодых китаянок.
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Культ еды присущ местной культуре. «Если прислушаться к разговору незнакомых китайцев, зачастую можно заметить, что они обсуждают именно еду. Это такая же нейтральная тема разговора, как для британцев погода. Даже если китайцы хотят спросить, как дела у собеседника, они поинтересуются, поел ли он», — рассказал «Ленте.ру» 31-летний Алексей, более половины жизни проживший в Пекине и Шанхае.

По его словам, шумные молодые компании можно часто увидеть в шашлычных или самоварных (там едят китайский хого, у каждого есть своя кастрюлька, в которую гости на выбор кладут ингредиенты и варят суп). Они что-то бурно обсуждают, наслаждаются трапезой и выпивают. Чаще всего пиво. После подобных посиделок около стола можно увидеть целую батарею из пустых бутылок. Девушки при этом выпивают наравне с мужчинами.

Смартфоном единым

Как рассказала «Ленте.ру» российская студентка по обмену Василиса, живущая в Харбине, в настоящее время первое и главное развлечение китаянок, как и всех китайцев, это смартфон. Вся жизнь жителей Поднебесной проходит в телефоне. «Гаджетами волей-неволей научились пользоваться даже старички. Для тех, кто постоянно “сидит в телефоне” даже есть специальное слово — 低头组 — примерный перевод: “те, кто ходит с опущенной головой” — смотрит на экран», — сообщила девушка.

В смартфонах сосредоточено все: общение, шоппинг, развлечения — кино, новости, игры, видеоблоги.

Один из самых популярных типов блогов — смотреть, как кто-то что-то делает.

«Например, сидит в библиотеке. Молча. Час. Или ест лапшу, или занимается другими делами», — поясняет россиянка.

Источник: Reuters

Фитнес-бум

Помимо сидения с телефоном в руке, китаянки любят и активное времяпрепровождение. Сейчас в больших городах стремительно растет количество фитнес-клубов. Следуя моде, китаянки скупают спортивную одежду и абонементы в спортивные залы.

Впрочем, занятия в фитнес-клубах уступают по популярности бегу, бадминтону и упражнениям дома с помощью всевозможных приложений. В стране всегда считалось, что многие виды спорта предназначены для профессиональных спортсменов.

Например, в целом не принято было заниматься атлетикой для себя. Отсюда такая популярность настольного тенниса и бадминтона.

Молодежь в университетах отдает предпочтение баскетболу. Ему на пятки активно наступает футбол.

При этом 44 процента китайцев, занимающихся спортом, все-таки выберут в качестве полезного для здоровья досуга бег трусцой. Обычно это люди в возрасте от 36 до 45 лет. Для этого они обычно скачивают спортивные приложения. Самое популярное — Yodo Run, его установили свыше 100 миллионов пользователей. Бегуны могут подсчитывать калории, общаться и соревноваться, составлять маршруты.

Источник: Reuters

Еще 60 миллионов пользователей установили фитнес-программу Keep. Ее автор сам боролся с лишним весом, поэтому разработал уникальную методику.

«Китаянки любят заниматься спортом, хотя они и не очень ценят наличие проработанных мышц на теле. Им гораздо сильнее хочется казаться миниатюрными и хрупкими куколками, поэтому они на беговой дорожке могут провести и час, и два за просмотром сериала. По вечерам в кампусах университетов и в парках молодежь также бегает или гуляет», — рассказала «Ленте.ру» 25-летняя россиянка Мия, проживающая в Китае.

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По ее словам, учитывая, что в 2022 году Пекин будет принимать у себя Зимнюю олимпиаду, в стране начали активно готовиться к этому событию. В настоящее время в Китае насчитывается свыше 650 горнолыжных курортов.

Сейчас спою

Как и японки, китаянки любят расслабляться в караоке-барах. Здесь они забывают о проблемах и заботах. Многие считают, что это идеальный способ культурно отдохнуть, снять стресс, излить душу, снять напряжение и зарядиться позитивом.

Помимо этого, у большинства китайцев прекрасные вокальные данные. «Это связано с особенностями их языка», — поясняет Василиса.

Пока одна девушка поет, другие могут подпевать ей, танцевать под песню или даже подыгрывать на музыкальных инструментах.

По словам россиянки, пока компания занята пением, девушкам предлагают закуски и выпивку. После этого многие отправляются в клубы. Помимо того, что они там отдыхают, некоторые из них еще и работают — танцовщицами, хостесс. Порой они оказывают и другие услуги — интимные.

Все идет еще со времен университета. Некоторые китаянки, обделенные в средствах, по сравнению с богатыми однокурсницами, чтобы не отказывать себе в развлечениях, начинают таким образом зарабатывать себе на жизнь.

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Китайские бабочки

Проституция в Китае запрещена, однако несмотря на это, любовь за деньги здесь процветает. Молодые женщины предлагают свои услуги как местным, так и иностранцам. При этом проституток в стране делят на следующие категории: любовницы или «вторые жены» (основу этих отношений — обычно длительных — все-таки составляет материальный интерес).

Далее следуют девушки по вызову, у которых есть свои клиенты из представителей властных структур, эскорт-девушки, работающие в ресторанах, клубах, караоке-барах. Спектр их услуг довольно широк.

Это может быть беседа, пение, распитие алкогольных напитков или же выезд на дом к клиенту и занятие сексом.

Также есть так называемые «дин-дон-девочки», которые предлагают свои услуги постояльцам отелей. Такое название они получили за то, что, получив заказ от клиента, сразу поднимаются к нему на этаж и звонят в дверь. Еще есть женщины, которые предоставляют сексуальные услуги под видом работы в массажных салонах и парикмахерских, их называют «сестрички-парикмахерши». Помимо этого, есть китаянки, завлекающие клиентов на улице.

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