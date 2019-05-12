01:55 (мск), источник: Lenta.Ru
В этой стране процветают секс за деньги и школы морали для дрессировки покорных жен
«Лента.ру» продолжает рассказ о том, как развлекаются женщины в разных странах.
До этого речь шла о жизни американок. Они славятся тем, что свободны, раскованны, сексуальны и независимы. Им хотят подражать девушки из консервативных стран. Однако и в США оказалось немало женщин, которые вынуждены рано выходить замуж за представителей своей общины, рожать по
Одни посвящают свободное время походам в рестораны, занятиям спортом, пению в
С детства родители призывают китаянок хорошо учиться, чтобы впоследствии получить хорошую должность. Неудивительно, что таким образом мать и отец девушки не поощряют ее отношения с молодыми людьми. При этом как только она заканчивает университет, ее начинают одолевать расспросами, когда же она наконец выйдет замуж и родит детей.
В последнее время в стране появился даже специальный термин «остатки». Его используют для того, чтобы описать молодых женщин старше 27 лет, которые пока так и не вышли замуж. В основном это карьеристки, получившие блестящее образование. Несмотря на то что в КНР невест явно не хватает — женщин гораздо меньше мужчин, эти дамы особым спросом на рынке невест не пользуются и рискуют остаться «в девках».
Многие из них и сами не хотят замуж, предпочитая вместо этого посвящать жизнь работе, общаться с друзьями, тусить и путешествовать, как это обычно делают их ровесницы в западных странах.
Однако есть и те, кто
Те китаянки, которые
Самый простой выход — это городские парки. Тропинки, петляющие в живописных местах, водоемы, лавочки. Есть и специальные места для кемпинга, где в палатке можно провести время с семьей.
Другой вопрос — удастся ли здесь насладиться тишиной. Кстати, в этих местах устраивают своеобразные клубы по интересам и люди пенсионного возраста. Они занимаются спортом, танцуют, посвящают время настольным играм и поют.
Возросший уровень жизни и доходов позволяет китаянкам, уставшим на работе, чаще ходить в рестораны, кафе, устраивать всевозможные посиделки. В каждом городе таких заведений сотни на любой вкус и кошелек.
Культ еды присущ местной культуре. «Если прислушаться к разговору незнакомых китайцев, зачастую можно заметить, что они обсуждают именно еду. Это такая же нейтральная тема разговора, как для британцев погода. Даже если китайцы хотят спросить, как дела у собеседника, они поинтересуются, поел ли он», — рассказал «Ленте.ру» 31-летний Алексей, более половины жизни проживший в Пекине и Шанхае.
По его словам, шумные молодые компании можно часто увидеть в шашлычных или самоварных (там едят китайский хого, у каждого есть своя кастрюлька, в которую гости на выбор кладут ингредиенты и варят суп). Они
Как рассказала «Ленте.ру» российская студентка по обмену Василиса, живущая в Харбине, в настоящее время первое и главное развлечение китаянок, как и всех китайцев, это смартфон. Вся жизнь жителей Поднебесной проходит в телефоне. «Гаджетами
В смартфонах сосредоточено все: общение, шоппинг, развлечения — кино, новости, игры, видеоблоги.
«Например, сидит в библиотеке. Молча. Час. Или ест лапшу, или занимается другими делами», — поясняет россиянка.
Помимо сидения с телефоном в руке, китаянки любят и активное времяпрепровождение. Сейчас в больших городах стремительно растет количество
Впрочем, занятия в
Молодежь в университетах отдает предпочтение баскетболу. Ему на пятки активно наступает футбол.
При этом 44 процента китайцев, занимающихся спортом,
Еще 60 миллионов пользователей установили
«Китаянки любят заниматься спортом, хотя они и не очень ценят наличие проработанных мышц на теле. Им гораздо сильнее хочется казаться миниатюрными и хрупкими куколками, поэтому они на беговой дорожке могут провести и час, и два за просмотром сериала. По вечерам в кампусах университетов и в парках молодежь также бегает или гуляет», — рассказала «Ленте.ру» 25-летняя россиянка Мия, проживающая в Китае.
По ее словам, учитывая, что в 2022 году Пекин будет принимать у себя Зимнюю олимпиаду, в стране начали активно готовиться к этому событию. В настоящее время в Китае насчитывается свыше 650 горнолыжных курортов.
Как и японки, китаянки любят расслабляться в
Помимо этого, у большинства китайцев прекрасные вокальные данные. «Это связано с особенностями их языка», — поясняет Василиса.
По словам россиянки, пока компания занята пением, девушкам предлагают закуски и выпивку. После этого многие отправляются в клубы. Помимо того, что они там отдыхают, некоторые из них еще и работают — танцовщицами, хостесс. Порой они оказывают и другие услуги — интимные.
Все идет еще со времен университета. Некоторые китаянки, обделенные в средствах, по сравнению с богатыми однокурсницами, чтобы не отказывать себе в развлечениях, начинают таким образом зарабатывать себе на жизнь.
Проституция в Китае запрещена, однако несмотря на это, любовь за деньги здесь процветает. Молодые женщины предлагают свои услуги как местным, так и иностранцам. При этом проституток в стране делят на следующие категории: любовницы или «вторые жены» (основу этих отношений — обычно длительных —
Далее следуют девушки по вызову, у которых есть свои клиенты из представителей властных структур,
Также есть так называемые «дин-дон-девочки», которые предлагают свои услуги постояльцам отелей. Такое название они получили за то, что, получив заказ от клиента, сразу поднимаются к нему на этаж и звонят в дверь. Еще есть женщины, которые предоставляют сексуальные услуги под видом работы в массажных салонах и парикмахерских, их называют «сестрички-парикмахерши». Помимо этого, есть китаянки, завлекающие клиентов на улице.