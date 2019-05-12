16:25 (мск), источник: Lenta.Ru
Большевики объединили Литву и Белоруссию. Но дружба народов закончилась кровавой резней
«Людей секли плетьми из колючей проволоки».
На заре своей независимости Литва пережила много потрясений. Немцы, взявшие ее «под крыло» во время Первой мировой войны, не задумываясь оставили молодое не окрепшее государство, потерпев поражение. Республику быстро прибрали к рукам большевики и объединили с соседней Белоруссией, превратив в защитный буфер от внешних врагов.
Путь Литвы к независимости сильно отличается от пути ее ближайших соседей — Эстонии и Латвии. К моменту краха Российской империи в 1917 году эти две республики оставались в ее составе, а Литва уже два года как была оккупирована немцами. Соответственно, именно литовцы первыми в декабре 1917-го провозгласили независимость.
Чтобы закрепить этот статус, 13 июля 1918 года местный Государственный совет принял решение установить в стране конституционную монархию и предложить вюртембергскому принцу Вильгельму фон Ураху корону Королевства Литва.
Немцы, как легко догадаться, вариант с коронацией своего соплеменника всецело одобрили, но посадить нового короля на трон не успели — проект потерял всякую актуальность в ноябре 1918 года, когда стало окончательно понятно, что Германия
Этим занялось временное правительство из шести министров под руководством Аугустинаса Вольдемараса, но попытки строительства независимого государства в Литве прекратились в том же ноябре 1918 года, когда на ее территорию с боями вступила Красная армия и почти сразу же заняла большую часть страны. Большевики имели свои виды на Прибалтику. 8 декабря было сформировано Временное революционное
«В Вильнюсе коммунисты вели себя
В соседней Белоруссии тем временем тоже установили коммунистическое правительство во главе с Дмитрием Жилуновичем.
Уже 27 февраля 1919 года в Вильно (Вильнюсе) состоялось совместное заседание Центральных исполнительных комитетов Литвы и Белоруссии, в ходе которого было провозглашено образование объединенной
Доставшаяся Литбелу территория сначала включала Виленскую и Минскую губернии, а также часть Ковенской и Гродненской губерний, но по мере возможности ее предполагалось расширять. В
Возглавил ее все тот же
Особо горячие головы уже начали помышлять и о присоединении Украины. «Красное» правительство в эти имперские планы совершенно не вписывалось и в марте 1919 года войска литовской Тарибы («Совет Литвы»), поддержанные немецкими гарнизонами, начали военные действия против Литбела, а в апреле 1919-го к ним присоединилась и польская армия под командованием Эдварда
По сути, у Варшавы были схожие амбиции: она тоже недавно освободилась от многовекового подчинения другим империям и тоже мечтала о возрождении собственной — Речи Посполитой, которая, кстати, в свое время поглотила Великое княжество Литовское. 8 апреля Литбел официально перевели на военное положение. Историк Валерий Иванов пишет, что непосредственно при подходе к Вильно польские легионеры столкнулись с отчаянным сопротивлением со стороны Красной армии. Но на руку Варшаве играло то, что в Вильнюсе была большая польская община.
«Поляки получили поддержку со стороны местных жителей, и, прежде всего, от членов местных подпольных польских структур. Они приняли непосредственное участие в действиях польских войск против советской власти», — свидетельствует историк Юзеф Пилсудский.
19 апреля 1919 года польская армия захватила Вильно. В тот же день был создан Совет обороны Литбела, у которого оказалась вся полнота власти в республике. В него вошли
По свидетельствам очевидцев, за стремительно наступавшими польскими солдатами тянулся кровавый след: «Людей грабили, секли плетьми из колючей проволоки, прижигали каленым железом для получения ложных признаний (…) Одному несчастному в распоротый живот зашили кота и принимали ставки, кто умрет раньше — человек или кот».
Другой выживший в этой резне позже рассказывал, что во время оккупации убить
Будущий министр иностранных дел Польши Юзеф Бек вспоминал: «В деревнях мы убивали всех поголовно и все сжигали при малейшем проявлении неискренности. Я собственноручно работал прикладом».
Исследователи приводят такие, например, факты: «Занятие городов и населенных пунктов сопровождалось самочинными расправами военных с местными представительствами власти, а также еврейскими погромами, выдававшимися за акты искоренения большевизма». Например, после взятия белорусского Пинска комендант польского гарнизона приказал без суда и следствия расстрелять около 40 евреев, пришедших для молитвы, — как собрание большевиков. Был арестован медицинский персонал госпиталя, а нескольких санитаров расстреляли.
Зверства творились даже в недавней столице Литбела.
Особенно тяжело пришлось виленским евреям. «Победив коммунистов в Вильнюсе, поляки не могут успокоиться, не напав на еврейскую нацию: отдельные группки военных лазят по квартирам, будто бы с целью обыска. Евреи боятся возражать и не идут жаловаться, потому что самых смелых солдаты тут же “укладывают” (убивают), обвиняя их при этом в том, что они тоже коммунисты, которые стреляли в польских солдат», — писало издание Nepriklausomoji Lietuva («Независимая Литва»).
Руководство Литбела переместилось в Минск, а 19 июля оно приняло постановление о передаче всех дел Минскому губернскому Революционному военному комиссариату.
Возмущенный
В июле 1919-го в Минск по заданию Москвы прибыл малоизвестный тогда политик — член Реввоенсовета Иосиф Сталин. Ознакомившись с ситуацией на месте, он телеграфировал Ленину: «Констатирую полную ненужность правительства и Минского совета обороны, необходимость их самораспущения и вхождения их членов в органы фронта».
Побывав на фронте, Сталин пришел к выводу, что Минск уже не удержать — и 8 августа, через 11 суток после его отъезда, город был сдан. На этом история
Но жизнь освобожденной от большевиков молодой Литовской Республики не была безмятежной — территориальный спор с Польшей большевики за нее решать не стали. На территории Вильнюса и окрестностей поляки создали свое марионеточное государство под названием Срединная Литва. Оно просуществовало до 1922 года, а потом вошло в состав Польши. Литве часть этой земли вместе с Вильнюсом вернул уже Сталин в 1939 году. Остальная часть Срединной Литвы была присоединена к Белорусской ССР.
Сейчас о Литбеле и его трагичной судьбе помнят и вздыхают разве что любители альтернативной истории. Они полагают, что если бы это государство выжило, у него могло бы получиться очень интересное будущее. По их мнению, Литбел имел шанс в будущем стать чрезвычайно влиятельной «региональной сверхдержавой», играющей ключевую роль в Восточной Европе. Но реальная история, как известно, сослагательного наклонения не имеет.
Владимир Веретенников