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01:45 (мск), источник: BFM.ru

Ученые обнаружили птиц, которые вымерли сто тысяч лет назад

Птицы семейства пастушковых смогли дважды колонизировать остров.

Зоологи обнаружили нелетающий вид птиц кювьеров пастушок, которые повторно возникли после вымирания, передает «Интерфакс». Предки пернатых обитали на острове Альдабра в Индийском океане около 136 тысяч лет назад. После того как остров ушел на дно из-за повышения уровня Мирового океана, предки птиц не смогли спастись, поскольку потеряли способность летать.

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Спустя несколько тысяч лет уровень воды опустился, и остров вновь стал обитаемым. Ученые отмечают, что предки кювьеровых пастушков смогли вновь поселиться на островах Маврикий, Реюньон и Альдабра, поскольку там ничто не угрожало жизни птиц.

Этот случай является уникальным, поскольку один и тот же вид смог дважды за короткий промежуток времени эволюционировать по одинаковому пути.

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