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08:22 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт рассказала, как включиться в работу после майских праздников

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Приемы тайм-менеджмента, составление планов по дням и неделям, а также четко обозначенные начальником приоритеты помогут работникам выйти после майских выходных в хорошем ресурсном состоянии, считает кандидат психологических наук и бизнес-тренер Кристина Иваненко.

Источник: Reuters

В связи с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы россияне отдыхают сначала пять дней подряд (с 1 по 5 мая), а после короткой трудовой недели еще четыре дня (с 9 по 12 мая).

Ресурсное состояние

«Из майских праздников можно вынести очень хорошее ресурсное состояние, много энергии и большой потенциал для следующей эффективности, если… правильно выйти из праздников», — рассказала РИА Новости Иваненко.

Она отметила, что ресурсным называется состояние, при котором человек чувствует себя полным сил, ему хочется работать, есть ощущение, что можно свернуть горы. После длительного весеннего отдыха, когда много солнца и движения, есть шанс выйти из каникул именно в таком состоянии.

Самое главное — это куда его инвестировать… чтобы мы четко понимали, какие у нас главные цели и приоритеты на деятельность после этих праздников. Лучше всего прописать для себя список целей… которые будут приоритетными при выходе с отдыха.
Кристина Иваненко.
кандидат психологических наук и бизнес-тренер

Лайфхаки по выходу из каникул

Иваненко рассказала, то есть несколько лайфхаков, которые облегчают выход из длинных выходных, помогают быстрее «вработаться» после отдыха.

Ну, во-первых, большие дела мы делаем поэтапно. В тайм-менеджменте это называется «есть слона по бифштексам», то есть, если есть какое-то очень важное дело, которое предстоит сделать, необходимо разделить его на несколько конкретных этапов.

Эксперт добавила, что каждый этап должен быть сформулирован по правилу SMART: быть конкретным, измеримым, определенным по времени.

Для борьбы с прокрастинацией, которая обострится после майских, подойдет переход к планированию по дням и неделям. «Когда мы включены в работу, мы еще можем делать что-то без ежедневника, а после длительного перерыва это становится все более и более сложно», — уточнила Иваненко.

Советы работодателям

Работодателям было бы правильнее поставить задачи на послепраздничный период до выхода на каникулы.

«Люди сразу будут знать, куда себя инвестировать, и ситуация неопределенности, которую мы так не любим, будет меньше», — подчеркнула Иваненко.

Она также отметила, что для больших компаний и страны в целом выходные длиннее 3−4 дней обозначают спад активности. «Это все равно как машина: когда она останавливается, потом ей надо заводиться и опять куда-то ехать. На это уходит дополнительная энергия для того, чтобы опять войти в ритм», — рассказала эксперт.

Но если работодатель грамотно проведет совещания, небольшие тренинги, а также правильно поставит задачи, энергию, накопленную работниками за праздники, можно использовать для повышения эффективности. Но в целом, конечно, небольшой спад КПД после праздников случается, от этого никуда не деться, подытожила Иваненко.

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