Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что удивило немецкого журналиста в речи Путина на параде Победы
Суд разрешил таранить «обочечников»
Меган Маркл и принц Гарри оставили сына без королевского титула
Сергей Лазарев представил номер для «Евровидения»
Строитель на кране спас людей из горящей многоэтажки
Историки рассказали о благотворительности в царской РоссииБлаготворительные фонды выступали как важные игроки на финансовом рынке. Социальное обеспечение в России изначально шло рука об руку с развитием финансовой системы страны
Запад отреагировал на парад Победы в Москве
Киев сам не заметил, как выполнил пожелание Путина
Доренко оставил послание за 4 часа до смерти
Трагедия на праздновании Дня Победы в Москве
Бригада Малкина разорвала норвежцев в большинстве
Назван лучший игрок России в матче с Норвегией
Ксения Собчак и Константин Богомолов показали чувства на публике
17-летняя дочка Любови Толкалиной съехалась с бойфрендом
В США назвали лучший истребитель в мире
В Норвегии поймали «русского боевого кита» (фото)
Россияне бросились скупать загородное жилье
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Фоторепортажи
12Первая встреча лидеров России и КНДР
10Скончалась Элина Быстрицкая
07:46 (мск), источник: Известия

Психолог объяснила выбор черной одежды россиянами

Член Российского психологического общества Наталья Искра связала выбор одежды черного цвета россиянами с климатическими условиями.

По ее словам, россияне предпочитают выбирать одежду под сезон, поэтому аксессуары черного цвета пользуются наибольшей популярностью.

«В зимнее время серая и черная одежда, особенно когда вокруг пасмурно, помогает оттенить достоинства человека, его яркие черты и сконцентрировать внимание именно на них», — сказал она «Вечерней Москве».

Также кандидат психологических наук объяснила, что одежда может указать на внутренние проблемы человека.

«Если человек не просто одевается в мрачные тона, а делает это неряшливо и небрежно, при этом не добавляя к одежде какие-нибудь аксессуары, то тогда можно говорить о подавленности», — считает психолог.

Кроме того, Искра рассказала, как при помощи вещей настроить себя на позитив или рабочий лад.

«Розовый, бежевый и разные их оттенки поднимают настроение. А холодные тона, такие как светло-голубой, способствуют работе и мыслительной деятельности», — утверждает психолог.

При этом, по ее мнению, с яркими же цветами стоит быть осторожнее: красный, например, повышает агрессию, а ярко-оранжевый может перевозбудить.

 Универсальный создатель: сможет ли 3D-принтер заменить доноров органов
Арбузный завал: чем заняться летом на берегах Волги
Россия восстановит график поставок нефти к концу года
Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике
В США рассказали о шпионаже на парадах Победы
СМИ: погибшие пассажиры SSJ 100 не успели даже расстегнуть ремни
Ученые объяснили, почему люди видят призраков
«Черный Дельфин» — как сидят в самой страшной тюрьме России
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Хоккеисты сборной России сыграют с австрийцами на ЧМ Подопечные Ильи Воробьева проведут вторую встречу на мировом первенстве
Hi-Tech
В США показали боевой корабль будущего Пока только на бумаге.
Авто
Суд разрешил таранить «обочечников» Московский областной суд удовлетворил жалобу водителя, которого признали виновным в ДТП с «обочечником»
Кино
От «28 панфиловцев» до «Т-34»: новые российские военные фильмы Трагические события Великой Отечественной войны вновь и вновь оживают на наших экранах. Борьба и вера, страдания и подвиги, сломанные судьбы и несокрушимые танки — все это в российских военных драмах последних лет
Недвижимость
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Домик в деревне. Сколько стоит снять на лето дачу в Подмосковье?
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Дети
Саша Савельева вернулась к работе спустя месяц после родов Поклонники неоднозначно восприняли решение певицы
Леди
Андерсон, Меньшова и другие звезды, возвращавшиеся к экс-супругам Эти знаменитости расставались со своими официальными и гражданскими супругами, но потом снова возвращались в семью и давали отношениям второй шанс.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Стеклянные блоки в интерьере: где, как и почему их стоит применять
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь