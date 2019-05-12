07:46 (мск), источник: Известия
Психолог объяснила выбор черной одежды россиянами
Член Российского психологического общества Наталья Искра связала выбор одежды черного цвета россиянами с климатическими условиями.
По ее словам, россияне предпочитают выбирать одежду под сезон, поэтому аксессуары черного цвета пользуются наибольшей популярностью.
«В зимнее время серая и черная одежда, особенно когда вокруг пасмурно, помогает оттенить достоинства человека, его яркие черты и сконцентрировать внимание именно на них», — сказал она «Вечерней Москве».
Также кандидат психологических наук объяснила, что одежда может указать на внутренние проблемы человека.
«Если человек не просто одевается в мрачные тона, а делает это неряшливо и небрежно, при этом не добавляя к одежде
Кроме того, Искра рассказала, как при помощи вещей настроить себя на позитив или рабочий лад.
«Розовый, бежевый и разные их оттенки поднимают настроение. А холодные тона, такие как
При этом, по ее мнению, с яркими же цветами стоит быть осторожнее: красный, например, повышает агрессию, а