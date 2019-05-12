Кто такие выживальщики и почему они боятся апокалипсиса

В сообществе есть несколько течений: пока одни возводят дома-убежища с автономными коммуникациями и запасаются водой, едой и зажигалками, другие оттачивают практические навыки — уходят в леса и учатся выживать с помощью одного только ножа и огнива.
«Можно ли назвать нас параноиками?»
В Сети немало групп выживания: их участники всерьез готовятся к тому, чтобы пережить любое ЧП — от столкновения с гопниками до ядерной войны и конца света.
Они учатся добывать воду в лесу, обсуждают обустройство схронов для запасов провизии, выясняют, как охотиться с луком и разводить огонь любыми подручными средствами.
В повседневности большинство выживальщиков придерживаются определенных правил: они стараются передвигаться по городу разными маршрутами, держат руки свободными, опасаются банковских карт, ходят пешком по лестнице и хранят «тревожный чемоданчик», где собрано все, чтобы продержаться как можно дольше при экстренном бегстве из дома.
«Движение выживальщиков появилось в Америке во времена холодной войны. А с развитием интернета это дошло и до нас», — рассказывает Виктор Ибрагимов (имя изменено по его просьбе), один из выживальщиков.
Существует достаточно условная классификация участников движения в зависимости от их взглядов. «Одни полагаются на навыки и учатся выживать в диких условиях, другие — готовят запасы и организуют место длительного проживания», — объясняет выживальщик Анатолий Ефремов (имя изменено по его просьбе).
Еще одно разделение — в вопросе о том, что делать, если глобальные катаклизмы (выживальщики зовут их БП), к которым так долго готовились, все-таки произойдут. «Часть считает что при БП все-таки лучше оставаться в городах, их оппоненты (как я, например) — за то, чтобы сразу уходить оттуда», — поясняет Ибрагимов. Но это зависит от окружения, в котором ты находишься.
Людям совсем неподготовленным лучше не уезжать, может быть, им удастся прибиться к какому-нибудь сообществу. А за городом их ждут холод, голод и я — если мне понравится их обувь. Шучу.
Подготовка к БП — если расшифровать литературно, большому происшествию, — важный элемент культуры выживальщиков. «БП может произойти с любым человеком в любое время. Это же не только ядерная война, но и любая нестандартная экстренная ситуация. Пошли за грибами и заблудились, заглохла машина зимой на трассе, перевернулась лодка, напали гопники в подворотне, — все это БП. Выживальщики готовы к этим ситуациям и умеют достойно выходить из них. Быть выживальщиком — это стиль жизни, особый вид мышления. Я заставляю себя смотреть тяжелые видеоролики: жестокие драки, убийства, открытые раны и тому подобное. Делаю это, чтобы во время какого-нибудь БП не “зависнуть” от страха и шока. У меня дома стоит коробка с зажигалками и еще одна — со спичками, хотя я умею разводить огонь с помощью льда, огнива, ложки, пластиковой бутылки, презерватива, ваты. Можно ли назвать нас, выживальщиков, параноиками? Можно. Называйте как хотите. Но когда наступит БП, именно мы будем осведомлены, оснащены и готовы к жизни с измененными реалиями».
«Запечь голубя в глине»
Виктор Ибрагимов — выживальщик со стажем. В движение пришел из-за любви к походам и родным самарским окрестностям. «Сколько себя помню, всегда ходил по лесам, причем уходил далеко — сейчас, будучи отцом двоих детей, не понимаю, как меня спокойно отпускали и не слишком ругали, если возвращался поздно. Я мог поймать рыбу и приготовить ее на костре, запечь в глине курицу или голубя, знал, какую траву можно есть. Поэтому не могу сказать, что я в какой-то момент стал выживальщиком, можно сказать, что я им был давно, просто однажды узнал, что есть такое движение», — вспоминает Ибрагимов.
Виктор периодически уходит на выходные в лес. Для каждой вылазки придумывает условие: наловить и приготовить беззубок (двустворчатые моллюски, обитают в илистом или песчаном грунте), пройти маршрут за определенное время, обойтись в походе без посуды, использовать не больше литра воды, найти озера и проверить, есть ли в них рыба. «Места у нас в Самарской области просто фантастические. Обычно выезжаю один или с товарищем, в больших группах не хожу», — уточняет выживальщик.
Ибрагимов говорит, что с экстремальными ситуациями в реальной жизни сталкиваться не приходилось, впрочем, добавляет, что однажды вместе с другом отгонял стадо кабанов от места ночлега. «Мы полночи стояли спина к спине и отгоняли их криками и огнем. Честно говоря, повезло нам, кабаны какие-то спокойные были, такое ощущение, что играли с нами. Поросята время от времени пробегали по нашему лагерю, а старшие ходили вокруг в отдалении — не нападали, но и не уходили».
Виктору 37 лет, он отец двоих детей, по образованию инженер-металлург. В обычной жизни он тоже строго придерживается правил выживания: носит с собой несколько ножей и мультитул, никогда не ходит в наушниках, не использует сумки и пакеты — только рюкзаки, чтобы были свободны руки.
Дома собран «тревожный чемоданчик» — рюкзак со всем необходимым на три дня. Там вода, еда быстрого приготовления, теплая кофта, носки, ксерокопия документов, аптечка, два ножа, ложковилка, мусорные пакеты, «космическое» одеяло, спички, зажигалка, огниво, блокнот, ручка, фонарик, свечи.
Принадлежность к выживальческому движению повлияла даже на выбор профессии. «Работал в основном в электронной коммерции, потом у меня был свой магазин-кулинария, но я продал его. Сейчас я массажист — занимался этим всю жизнь, но посмотреть на это как на профессию меня сподвигла выживальческая тема. Массаж не требует никакого дополнительного оборудования — руки всегда с тобой», — объясняет он.
«Конца света можно не дождаться, а дача нужна всегда»
Александр Чубарев — редактор журнала для выживальщиков. Тренировками на выживаемость в лесу с одним топором и зажигалкой он не занимается — не хватает времени, а вот обеспечить семье надежное убежище со всеми запасами считает своим долгом.
«Я прочитал книгу одного известного в кругах выживальщиков автора — он писал, в частности, про зомбоапокалипсис. К подобным вещам я, конечно, с большим юмором отношусь, но, например, в нашествие толпы больных и голодных людей вполне верю. Всерьез я начал задумываться о безопасности, когда появилась дочка. У меня есть оружие, я строю дом с автономными коммуникациями. Это не бункер — обычное здание в райцентре, подальше от мегаполиса, где в случае ЧП будет меньше поражающих факторов. Конца света можно и не дождаться, а дача нужна всегда», — рассуждает Александр.
Дома у Чубарева собран «небольшой», по его словам, запас еды — на несколько месяцев. Он считает, что мир не застрахован от глобальной катастрофы — случиться может все что угодно.
Безопасное место
С Анатолием Ефремовым, основателем одного из крупнейших сообществ выживальщиков, мы встретились в кафе на цокольном этаже одного из московских кинотеатров. В нескольких метрах шумит декоративный водопад. Столик находится у стены под мощными перекрытиями. Во время беседы Ефремов признается: это его давнее место встреч, выбранное из соображений безопасности — здесь есть вода, перекрытия в совокупности с глубиной залегания защитят в случае ЧП на поверхности. В день нашего знакомства в Москве сильно похолодало, несмотря на это, на Анатолии только темная футболка. Позже он расскажет, что каждую зиму закаляется в ледяной воде, и вопросы к одежде отпадут сами собой.
«В 13 лет я поехал на дачу к дедушке с бабушкой, решил погулять в лесу, ушел потихоньку, чтобы никто не видел. Заблудился и провел там где-то сутки, не имея никаких средств, чтобы разжечь огонь. В тот момент я задумался, что хорошо было бы носить с собой ножик и зажигалку. Тогда все хорошо закончилось, я сам вышел из леса. Но ночью было очень холодно, хотелось есть, пить, кусали комары. В тот момент я выделил основные вещи, необходимые человеку: вода, еда, тепло, безопасность, возможность поспать. И все это можно носить с собой в рюкзаке», — вспоминает Ефремов.
Анатолий говорит, что он бизнес-тренер, психолог по образованию. Как и у большинства выживальщиков, у него есть определенные бытовые привычки — он уверен, что они делают его жизнь безопаснее. Считает, что банковские карты — «очень нездоровая тема» и предпочитает наличные.
Старается избегать входов -«вертушек» в торговых центрах, с осторожностью относится к лифтам.
«Я всегда ношу с собой нож — это многолетняя привычка. У меня нет паранойи. Это просто здравый смысл», — считает Ефремов.
«Выживет только стая»
Ефремов считает, что многие его «коллеги» хотят просто поиграть в выживание: носить камуфляж, прятать продукты в ближайшем лесу, держать в руках оружие.
«Все компетенции выживальщика упираются в определенный предел — в какой-то момент, чтобы ты ни делал, ты умрешь. И рассуждения, что вот наступает БП, а мы с рюкзаком уйдем в лес, где ждет схрон, — чушь собачья. У нас холодная зима, об этом все забывают, когда берут американские шаблоны. Вода в земле замерзает, расширяется и выталкивает эти схроны — бочки с продуктами — наружу. Люди этих вещей не понимают, они хотят поиграть. Живучесть группы выживания — полтора года. Знаешь почему? Потому что БП не наступает. Они два года в это играют, а потом надоедает».
Выживание — это бренд, на котором паразитируют все кому не лень, продают шмотки, проталкивают свои идеи.
Ефремов — организатор движения, девиз которого «Одиночки не выживут. Будь в стае». Залогом благополучия Анатолий считает создание надежной команды.
Без группы взаимопомощи, без организованной вооруженной аграрной общины выжить невозможно. Ты либо будешь работать у кого-то на плантации сразу, либо очень долго прятаться, но в итоге тебя все равно найдут.
Ефремов и его команда периодически проводят мастер-классы по выживанию — есть мероприятия, на которые приглашают всех желающих, но есть и закрытые, только для своих. Это и лекции, и довольно экстремальные практические занятия, например купание в проруби и хождение по углям, самооборонный пейнтбол с выкрученными на максимум баллонами со сжатым газом. «Синяк остается, все вполне серьезно. Мы поняли, что мало стрелять по мишенькам в тире — нужно, чтобы мишеньки стреляли в ответ», — поясняет Анатолий. Группа выпустила методичку по обработке ножевых ранений, периодически проводит мастер-классы по самопомощи.
Все тренинги Анатолий сначала прорабатывает на себе. «В 2010 году я поехал в лес и впервые решил попробовать пройтись по углям. Приехал в красивое место, нажег поленьев, разровнял палкой. Я где-то читал, что нужно смочить ноги водой, так и поступил — наверное, глупее нельзя было сделать ничего. В результате обжег стопу до волдырей, не знаю, как дошел домой».
Он говорит, что старается не строить команду на общих интересах, но подготовка к возможному апокалипсису для них не самое главное. «Подготовка к системному кризису — это “побочка”. Если тратить кучу энергии на ожидание конца света, больше ничего не успеешь. Да, когда человек приходит (в сообщество. — Прим. ред.), ему хочется быть крутым перцем: камуфляж, рюкзак, ружье. И нужно ему это дать, иначе он разочаруется. Ты показываешь ему основы, а потом говоришь: это только кусочек. В команду нужно брать людей, которые интересуются чем-то большим», — убежден Ефремов.