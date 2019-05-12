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08:41 (мск), источник: РИА Новости

Привидение с мотором. Ученые объяснили, почему люди видят призраков

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. По данным ВЦИОМ, 16 процентов россиян верят, что с душами умерших и призраками можно вступить контакт.

Источник: РИА Новости

В США таких 57 процентов, причем 35 процентов из них утверждают, что общались с привидениями. Оказывается, всему этому есть вполне научное объяснение.

Призраки в лаборатории

Весной 2014 года в Швейцарии 12 добровольцев приняли участие в эксперименте нейрофизиологической лаборатории Федеральной политехнической школы Лозанны. Людям сказали, что тестируется дистанционное управление механической рукой. Надо встать спиной к этой руке и заставить ее себя погладить.

Сначала все шло гладко: движением пальцев участники опыта активировали робота и чувствовали прикосновение к спине. У них возникала иллюзия, что они гладят себя сами. Но затем исследователи стали задерживать механическую руку на пятьсот миллисекунд, и добровольцев как подменили.

Они требовали прекратить эксперимент, говорили, что видят привидение, которое наблюдает за ними и трогает их.

Им казалось, что неведомая сила толкает их назад к механической руке. Чувство страха было таким острым, что двое вышли из исследования, даже когда ученые объяснили, что на самом деле происходит.

А объяснение было простое: призраки, ангелы и демоны появлялись в результате искажения сенсорно-моторных сигналов.

Эти сигналы участвуют в формировании самосознания, собирая и анализируя информацию о положении человека в пространстве и его движениях. Когда система дает сбой — например, при болезни или в специальном эксперименте — у человека возникает второй образ его тела, который и воспринимается как нечто чуждое и потустороннее. Это не более чем плод воображения, отмечают авторы исследования.

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Таинственные вибрации

Загадочную встречу с призраком в собственной лаборатории описал британский ученый Вик Тенди. В начале 1980-х он проводил много опытов для одной крупной фармацевтической компании. Однажды в самый разгар работы исследователь почувствовал в комнате чье-то присутствие. Краем глаза он увидел серую фигуру рядом с собой, но, когда обернулся, никого не было. Через несколько дней ученый чистил шпагу (Тенди профессионально занимался фехтованием) в своем кабинете и заметил, что лезвие немного вибрирует, даже если вставить оружие в держатель. Все указывало на незваных гостей.

Но Тенди не был бы ученым, если бы не разобрался, в чем дело. В его лаборатории несколько недель назад установили вентилятор, который вибрировал с частотой около 19 Герц, что соответствует инфразвуковому диапазону. Ухо человека не в состоянии это распознать.

Так вот, прибор производил вибрации и создавал образы, которых не было. Когда вентилятор убрали из лаборатории, таинственные гости тоже покинули ученого.
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Впоследствии Тенди развил целую теорию о том, что все свидетельства о встречах с потусторонним — результат воздействия на человека инфразвуковых колебаний, источником которых могут быть землетрясение, молния, вулканическая активность или же движение транспорта.

Ученый умер в 2005 году, а в 2008-м исследователи из Королевского колледжа Лондона экспериментально подтвердили его предположения. Они оборудовали специальную «жуткую комнату» несколькими источниками инфразвука и попросили 79 добровольцев провести там несколько часов. Участники эксперимента затем признавались, что видели странные фигуры или же ощущали потустороннее присутствие.

Плесень, газ и сквозняки

По данным института Гэллапа, треть американцев, 28 процентов канадцев и 40 процентов британцев верят, что некоторые дома буквально переполнены призраками.

Там сами по себе двигаются предметы, хлопают двери, слышны жуткие завывания. На деле чаще всего проблема не в призраках, а в коммуникациях.

Практически все дома, в которых появлялись потусторонние гости, либо были плохо теплоизолированы — иными словами, в них постоянно гуляли сквозняки, — либо поражены плесенью. Иногда обнаруживали утечки угарного газа.
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Так, исследователи Университета Кларксона (США) выявили споры плесени во всех зданиях с паранормальной активностью. Известно, что микотоксины — яд, производимый микроскопическими грибками — могут вызывать иррациональный страх, неконтролируемые сокращения мышц, дезориентацию во времени и пространстве и даже деменцию — состояния, часто описываемые теми, кто повстречал призраков. По мнению исследователей, именно плесень и заставила жильцов домов с привидениями поверить в реальность потусторонних гостей.

А последствия отравления угарным газом без цвета и запаха и того пуще: тошнота, слабость, галлюцинации, спутанность сознания — вплоть до летального исхода.

В одном из самых знаменитых домов с привидениями, где слышали странные скрипы, звуки шагов в пустой комнате, видели парящие в воздухе силуэты людей, были проблемы с дымоходом. Дым из камина не уходил в трубу, как положено, и распространялся по всему дому. Жильцы страдали от отравления угарным газом, а не от призраков, как они думали. Как только дымоход починили, привидения исчезли.

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