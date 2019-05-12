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13:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Чернобыльской зоне нашли новые опасные точки

Ученые создали наиболее подробную на сегодняшний день карту радиации в Рыжем лесу.

Источник: Reuters

Исследователи из Бристольского университета с помощью беспилотников обнаружили в Рыжем лесу в 500 метрах от ЧАЭС ранее не известные очаги чрезвычайно высокого радиоактивного загрязнения.

Этих зон до сих пор не было на официальных картах.

Используя новые данные, ученые, которые являются сотрудниками британского Национального центра ядерной робототехники (NCNR), создали наиболее подробную на сегодняшний день карту радиации в лесу.

Беспилотники собирали данные 10 дней, сделав около 50 полетов над площадью в 15 квадратных километров. Использовалась технология под названием лидар, когда дистанционное зондирование земли проводится с помощью лазеров. Затем гамма-спектрометры проводили сканирование на наличие признаков радиоактивного распада.

Рыжий лес — это около 200 квадратных километров деревьев, прилегающих к Чернобыльской АЭС. Он принял на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли во время взрыва реактора. Радиационное загрязнение здесь в целом выше, чем в любом другом природном месте на Земле.

Ученые обнаружили, что в некоторых районах излучение с годами уменьшилось, в других сохранились опасно высокие уровни загрязнения. Некоторые радиоизотопы в Рыжем лесу имеют очень долгий период полураспада, поэтому они будут представлять угрозу еще очень долгое время.

Эта экспедиция была первой в серии исследований, которые NCNR проведет в Украине в течение года. Новые данные помогут предотвратить риски для посетителей зоны отчуждения.

Анна Лысенко

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