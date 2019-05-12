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14:41 (мск), источник: РИА Новости

Семья Алсу ответила на обвинения в попытке засекретить результаты «Голоса»

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Семья Алсу не просила засекретить результаты проверки финального голосования на шоу «Голос. Дети», заявил директор певицы Сергей Фадеев в комментарии РБК.

Ранее в СМИ появилась информация, что отец победительницы детского «Голоса» Микеллы Ян Абрамов потребовал запретить публикацию перепроверенных результатов.

«Никто <…> не обращался ни к голландской компании Talpa, ни к другим компаниям и лицам, имеющим отношение к организации телешоу, ни с заявлениями, ни с обращениями, ни с иными просьбами», — говорится в заявлении семьи.

По мнению Абрамовых, эти сообщения распространили для манипулирования общественным мнениям, а также для оказания психологического давления на ребенка.

Скандал на шоу «Голос.дети»

Скандал вокруг шестого сезона телепроекта «Голос. Дети» разгорелся в конце апреля после обнародования результатов зрительского голосования в финале. Тогда победу одержала дочь Алсу Микелла Абрамова. Зрителей удивил такой результат, в соцсетях появились предположения о фальсификации голосования.

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На Первом канале признали, что оператор во время зрительского голосования заметил «некоторые аномальности». В данный момент телеканал проводит проверку, для этого руководство Первого канала привлекло международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.

По данным источников радиостанции «Говорит Москва», Микелла могла победить благодаря поддержке звезд российской эстрады. Журналисты сообщили, что такую версию рассматривает руководство телеканала, так как некоторые артисты (в частности, Филипп Киркоров, Светлана Лобода и Юлия Ковальчук) обращались к своим фан-клубам с просьбой проголосовать за Микеллу.

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