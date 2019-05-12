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17:49 (мск), источник: РИА Новости

Путин объяснил успех своей хоккейной команды

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Команда «Легенды хоккея», в которой играет Владимир Путин, часто побеждает благодаря профессиональному составу, заявил президент в эфире телеканала «Россия 1».

Источник: РИА Новости

Глава государства напомнил, что вместе с ним в команде играют лучшие российские спортсмены.

«Это не команда Путина, это команда звезд хоккея, они и выигрывают. С ними легко играть — они же гениально играют, гениально. Чемпионы мира, Олимпийских игр, Кубок Стэнли выигрывали, неоднократно причем», — цитируют его «Вести».

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Путин также подчеркнул, что не придает большого значения результатам матча, который является не вполне настоящим. По его мнению, интерес игры заключается именно в том, что в таких матчах любители играют против настоящих профессионалов.

В пятницу Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Президент забросил восемь шайб в ворота противника, встреча завершилась со счетом 14:7 в пользу его команды. В прошлом году Путин забил пять шайб, что также привело «Легенд хоккея» к победе.

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