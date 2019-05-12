Путин объяснил успех своей хоккейной команды

Глава государства напомнил, что вместе с ним в команде играют лучшие российские спортсмены.
«Это не команда Путина, это команда звезд хоккея, они и выигрывают. С ними легко играть — они же гениально играют, гениально. Чемпионы мира, Олимпийских игр, Кубок Стэнли выигрывали, неоднократно причем», — цитируют его «Вести».
Путин также подчеркнул, что не придает большого значения результатам матча, который является не вполне настоящим. По его мнению, интерес игры заключается именно в том, что в таких матчах любители играют против настоящих профессионалов.
В пятницу Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Президент забросил восемь шайб в ворота противника, встреча завершилась со счетом 14:7 в пользу его команды. В прошлом году Путин забил пять шайб, что также привело «Легенд хоккея» к победе.