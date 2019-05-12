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20:26 (мск), источник: РИА Новости

Опубликованы документы, подтверждающие проблемы с сердцем у Доренко

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Радиостанция «Говорит Москва» опубликовала результаты медицинского обследования Сергея Доренко.

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Из документов следует, что в 2016 году журналисту диагностировали аневризму восходящего отдела аорты и аортальную недостаточность.

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Доренко умер 9 мая от разрыва аорты во время езды на мотоцикле. Дочери журналиста считают, что его отравили: они попросили провести повтору экспертизу тела, из-за чего запланированное на воскресенье прощание на Троекуровском кладбище перенесли.

В свою очередь, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов, а также вдова Доренко Юлия заявили, что он знал о проблемах с сердцем. По словам Юлии, журналист регулярно обследовался у врачей и принимал необходимые медикаменты.

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