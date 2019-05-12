Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский совершенно в новом тоне заговорил о РФ
Суд разрешил таранить «обочечников»
Сын Рудковской и Плющенко не будет ходить в школу
Анастасия Волочкова показала подтянутую фигуру в бикини
Строитель на кране спас людей из горящей многоэтажки
Госпереворот в Венесуэле: Каракас просит мир не вмешиваться Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с коллегой из Венесуэлы
«Сергей в аду»: атеист Познер о смерти Доренко
Соловьев отреагировал на смерть Доренко
Хромченко и Барановская расплакались в эфире «Модного приговора»
Сергей Лазарев представил номер для «Евровидения»
Путин упал на красной дорожке - видео
Погиб Сергей Доренко - первые подробности
Анастасия Волочкова показала подтянутую фигуру в бикини
Петросян порвал с молодой любовницей
Военные США применили лазерное оружие (фото)
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Россияне бросились скупать загородное жилье
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Фоторепортажи
27Самые известные снимки Великой Отечественной войны
20При аварийной посадке в аэропорту Шереметьево сгорел самолет
20:58 (мск), источник: ТАСС

Путин 13 мая начнет серию совещаний по ОПК в новом формате

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 мая, начнет очередную серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Как сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, предстоящая серия пройдет в новом формате.

Источник: AP 2019

«Да, это так», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин несколько лет регулярно проводит в Сочи совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса, как правило, весной и осенью. В совещаниях, на которых обсуждаются вопросы развития видов и родов войск, предприятий ОПК, исполнения гособоронзаказа, поставок новейшей техники в Вооруженные силы, обычно принимают участие руководители предприятий отрасли, главы Минобороны и других министерств и ведомств.

Читайте также
«Арматы», «Сарматы» и «Цирконы»: каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года

Об идее обновить формат этих мероприятий Путин сказал на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, которая состоялась 2 февраля и на которой глава государства объявил о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Говоря о новом формате сочинских совещаний, Путин не раскрыл его детали, однако заявил, что хотел бы посмотреть, как идет работа по производству на предприятиях и постановке на боевое дежурство новых комплексов «Кинжал», «Пересвет», «Авангард», «Сармат» и других.

Читайте также

Служба на авиабазе Хмеймим: ежедневные учения и лучшая техника
Во время загрузки произошла ошибка.
11 мая© Ньюстюб
 Думаю, в самолет ударила молния- пассажир самолета Sukhoi Superjet 100
Она вышла замуж по заданию разведки, но брак оказался счастливым
Сборная России крупно одолела австрийцев во втором матче на ЧМ
Умерший в Москве чемпион ОИ-1980 стал жертвой халатности врачей
В Мордовии силовики несли одинаковые фото на «Бессмертном полку»
Иран пригрозил США «ударом в голову»
«Черный Дельфин» — как сидят в самой страшной тюрьме России
Головой в пол: женский бой в UFC закончился жестоким нокаутом
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
На ЧМ по хоккею сборная России обыграла австрийцев Сегодня на чемпионате мира по хоккею в Словакии начался второй тур группового турнира
Hi-Tech
В США показали боевой корабль будущего Пока только на бумаге.
Авто
Названы самые распространенные автомобили со скрученным пробегом Не секрет, что многие автомобили на вторичном рынке имеют скрученный пробег. Эксперты выяснили, на каких моделях показания одометра корректируют чаще всего
Кино
От «28 панфиловцев» до «Т-34»: новые российские военные фильмы Трагические события Великой Отечественной войны вновь и вновь оживают на наших экранах. Борьба и вера, страдания и подвиги, сломанные судьбы и несокрушимые танки — все это в российских военных драмах последних лет
Недвижимость
Россияне бросились скупать загородное жилье
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Дети
13-летняя модель с необычной внешностью покорила сеть (фото) Кумиром девочки является Винни Харлоу
Леди
Андерсон, Меньшова и другие звезды, возвращавшиеся к экс-супругам Эти знаменитости расставались со своими официальными и гражданскими супругами, но потом снова возвращались в семью и давали отношениям второй шанс.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь