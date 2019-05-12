20:58 (мск), источник: ТАСС
Путин 13 мая начнет серию совещаний по ОПК в новом формате
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 мая, начнет очередную серию совещаний по вопросам
«Да, это так», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Путин несколько лет регулярно проводит в Сочи совещания по вопросам развития
Об идее обновить формат этих мероприятий Путин сказал на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, которая состоялась 2 февраля и на которой глава государства объявил о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Говоря о новом формате сочинских совещаний, Путин не раскрыл его детали, однако заявил, что хотел бы посмотреть, как идет работа по производству на предприятиях и постановке на боевое дежурство новых комплексов «Кинжал», «Пересвет», «Авангард», «Сармат» и других.
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