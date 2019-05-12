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22:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы средние зарплаты немецких рабочих

Средняя зарплата рабочих в Германии в 2019 году составляет 43 тысячи евро в год, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на исследование портала StepStone.

Значительно больше — 58 тысяч евро — получают сотрудники с квалификацией Meister или Techniker, в подчинении которых находится несколько работников. На российском рынке труда к такой квалификации отчасти соответствуют люди, окончившие колледж по специальности «техник».

Меньше всех зарабатывают садовники — около 32 тысяч евро. Машинисты — 43,6 тысячи евро.

Рабочие и инженеры, которые трудятся в крупных немецких компаниях, как правило, зарабатывают на 20 процентов больше, чем фирмы с численностью сотрудников до 500 человек.

В StepStone, где проанализировали доходы 85 тысяч человек, также установили, что в восточных землях (Саксония-Анхальт, Лейпциг) рабочие зарабатывают более чем в полтора раза меньше, чем те, кто трудится в западной части страны (Баден-Вюртемберге, Гессене, Бремене). Является ли это одним из последствий разделения страны в прошлом на ГДР и ФРГ, не уточняется.

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