21:46 (мск), источник: РИА Новости
Первый канал отреагировал на сообщения о засекречивании проверки «Голоса»
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В
Ранее в СМИ появилась информация, что отец победительницы конкурса Микеллы Ян Абрамов обратился к
«Мы ничего не можем сказать об этом, поскольку не владеем информацией. Мы продолжаем консультации с Talpa и держим их в курсе хода проверки», — цитирует РБК заявление
Ранее директор певицы Алсу Сергеев Фадеев заявил, что ее семья не просила засекретить результаты проверки. Он отметил, что эти сообщения распространяют те, кто пытается манипулировать общественным мнением и хочет оказать психологическое давление на Микеллу.
В конце апреля после трансляции финального выпуска шестого сезона «Голос. Дети» разгорелся скандал. В конкурсе по итогам зрительского голосования победила дочь Алсу, однако зрители в соцсетях возмутились такому результату. Многие заявляли о фальсификации голосования.
На Первом канале заявили, что оператор во время зрительского голосования обнаружил «некоторые аномальности». Сейчас телеканал проводит проверку итогов, в которой также участвует международная компания
Как сообщала радиостанция «Говорит Москва», причиной победы Микеллы могла стать поддержка звезд российской эстрады. По информации журналистов, руководство телеканала также рассматривает подобную версию, поскольку некоторые артисты (в частности, Филипп Киркоров, Светлана Лобода и Юлия Ковальчук) обращались к своим