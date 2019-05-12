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21:46 (мск), источник: РИА Новости

Первый канал отреагировал на сообщения о засекречивании проверки «Голоса»

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В пресс-службе Первого канала отреагировали на сообщения о засекречивании результатов проверки подсчета голосов в шоу «Голос. Дети».

Ранее в СМИ появилась информация, что отец победительницы конкурса Микеллы Ян Абрамов обратился к компании-владельцу франшизы телешоу The Voice Talpa Media с просьбой сохранить итоги проверки финального голосования в тайне.

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«Мы ничего не можем сказать об этом, поскольку не владеем информацией. Мы продолжаем консультации с Talpa и держим их в курсе хода проверки», — цитирует РБК заявление пресс-службы.

Ранее директор певицы Алсу Сергеев Фадеев заявил, что ее семья не просила засекретить результаты проверки. Он отметил, что эти сообщения распространяют те, кто пытается манипулировать общественным мнением и хочет оказать психологическое давление на Микеллу.

Скандал в финале «Голос. Дети»

В конце апреля после трансляции финального выпуска шестого сезона «Голос. Дети» разгорелся скандал. В конкурсе по итогам зрительского голосования победила дочь Алсу, однако зрители в соцсетях возмутились такому результату. Многие заявляли о фальсификации голосования.

На Первом канале заявили, что оператор во время зрительского голосования обнаружил «некоторые аномальности». Сейчас телеканал проводит проверку итогов, в которой также участвует международная компания Group-IB, которая занимается защитой от киберпреступлений и сложными цифровыми расследованиями.

Как сообщала радиостанция «Говорит Москва», причиной победы Микеллы могла стать поддержка звезд российской эстрады. По информации журналистов, руководство телеканала также рассматривает подобную версию, поскольку некоторые артисты (в частности, Филипп Киркоров, Светлана Лобода и Юлия Ковальчук) обращались к своим фан-клубам с просьбой проголосовать за Микеллу.

Следите за развитием темы Скандал вокруг финала шоу «Голос. Дети»
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