В МВД по Мордовии объяснили два одинаковых портрета на «Бессмертном полку»

Как следует из опубликованных на сайте МВД по Мордовии снимков, руководитель ведомства и прокурор Мордовии шли в колонне с одинаковыми фотографиями ветерана Кудашкина, но на одном снимке он подписан как «Андрей Матвеевич», а на другом — «Матвей Андреевич».
На одном из снимков можно видеть епископа Ардатовского и Атяшевского Вениамина, который также держит в руках фотографию ветерана Кудашкина. В сообщении ведомства отмечалось, что «руководство и сотрудники органов внутренних дел прошли по одной из главных улиц Саранска до площади Победы с фотографиями своих родственников-фронтовиков».
«Это не путаница. Просто наш руководитель дал возможность нести портрет своего деда своим друзьям… Кудашкин — это дедушка нашего министра Арсентьева», — заявили РИА Новости в пресс-службе МВД по Мордовии.
Собеседник агентства затруднился объяснить, почему под портретами одного и того же человека размещены разные имена, заявив, что в понедельник региональное управление МВД даст официальный комментарий по этому поводу.