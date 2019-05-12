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20:44 (мск), источник: РИА Новости

В МВД по Мордовии объяснили два одинаковых портрета на «Бессмертном полку»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая — РИА Новости. МВД по Мордовии объяснило, почему региональный министр внутренних дел Юрий Арсентьев и прокурор Александр Филимонов несли на акции «Бессмертный полк» 9 мая два одинаковых портрета: Арсентьев разрешил друзьям нести фотографию своего деда.

Источник: МВД по Республике Мордовия

Как следует из опубликованных на сайте МВД по Мордовии снимков, руководитель ведомства и прокурор Мордовии шли в колонне с одинаковыми фотографиями ветерана Кудашкина, но на одном снимке он подписан как «Андрей Матвеевич», а на другом — «Матвей Андреевич».

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На одном из снимков можно видеть епископа Ардатовского и Атяшевского Вениамина, который также держит в руках фотографию ветерана Кудашкина. В сообщении ведомства отмечалось, что «руководство и сотрудники органов внутренних дел прошли по одной из главных улиц Саранска до площади Победы с фотографиями своих родственников-фронтовиков».

«Это не путаница. Просто наш руководитель дал возможность нести портрет своего деда своим друзьям… Кудашкин — это дедушка нашего министра Арсентьева», — заявили РИА Новости в пресс-службе МВД по Мордовии.

Собеседник агентства затруднился объяснить, почему под портретами одного и того же человека размещены разные имена, заявив, что в понедельник региональное управление МВД даст официальный комментарий по этому поводу.

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