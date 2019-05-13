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09:45 (мск), источник: Аргументы и факты

Как Россия выступала на «Евровидении»? Инфографика

​В этом году на «Евровидении» Россию представит певец Сергей Лазарев. Он выступит во втором полуфинале конкурса.

Россию на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве будет представлять Сергей Лазарев. Певец выступит с песней, которую написал народный артист РФ Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором. По словам Киркорова, Лазарев сможет достойно представить страну и успешно выступить на международном конкурсе.

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Вокалист ранее уже принимал участие в «Евровидении». В 2016 году, выступая в Стокгольме, он занял третье место с песней «You Are The Only One».

Впервые Россия приняла участие в конкурсе в 1994 году. Первой участницей от России была певица Юдифь (настоящее имя — Мария Кац). В Дублине она исполнила песню «Вечный странник» и заняла 9 место.

В тройку лидеров по итогам голосования российским исполнителям удавалось пробиться всего 8 раз.
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В 2000 году второе место на конкурсе заняла Алсу с песней «Solo», в 2003 году группа t.A.T.u. завоевала третье место с композицией «Не верь, не бойся, не проси», спустя три года второе место завоевал Дима Билан с композицией «Never Let You Go», в 2007 году группа Serebro заняла третье место, исполнив песню «Song #1». В 2012 году второе место получили «Бурановские бабушки» с песней «Party for Everybody» на английском и удмуртском языках. Второе место в 2015 году было у Полины Гагариной, которая спела песню «A Million Voices». После этого в 2016 году Россия завоевала третье место благодаря Сергею Лазареву.

Единственным российским исполнителем, победившим на «Евровидении», был Дима Билан. По итогам своего второго выступления в 2008 году он одержал победу с песней «Believe». Высшую оценку он получил от зрителей из семи стран: Армении, Белоруссии, Эстонии, Израиля, Латвии, Литвы и Украины.

Нажмите для увеличения | Источник: Аргументы и Факты
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