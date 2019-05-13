08:12 (мск), источник: Известия
Увести счет: кражи с банковских карт начали раскрывать системно
Как полиция борется с телефонными аферистами.
С апреля прошлого года вступила в действие новая редакция статьи 158 Уголовного кодекса, предусматривающая ответственность вплоть до шести лет колонии за хищение средств с банковского счета. О том, как полиция борется с этим распространенным видом преступления, «Известиям» рассказал руководитель УВД по ЮЗАО Москвы
Незаконное списание средств с банковских карточек граждан в последние несколько лет приняло характер настоящей эпидемии.
Затем их сообщники переводят средства на свои счета или совершают покупки в магазинах.
Такой дистанционный способ обмана рассчитан на пожилых людей — именно эта категория граждан в зоне особого внимания жуликов.
Преступники часто просто бросают трубки, когда слышат молодой голос. Их интересует только старшее поколение, люди этого возраста более доверчивы и не всегда соблюдают правила безопасности при обращении с банковскими картами.
По словам генерала, в 2016 году была выработана методика расследования такого рода преступлений. Большой опыт полицейские получили во время работы по уголовному делу, получившему название «Дети войны», в 2016—2018 годах. Своим неофициальным названием расследование обязано уловке, которую использовали мошенники.
«По версии следствия, соучастники входили в состав организованной группы, располагали базой данных с телефонами пожилых москвичей, звонили им и, представляясь сотрудниками государственных органов, рассказывали о якобы полагающихся социальных выплатах и компенсациях, в том числе в рамках реализации федеральной программы “Дети войны”», — говорится в официальном заявлении Мосгорпрокуратуры, направившей в феврале текущего года дело по 32 эпизодам в суд.
«Потерпевшими по данному уголовному делу проходят не только москвичи, но также жители
«На сегодняшний день это преступление считается тяжким, преступник получает за него серьезное наказание. Это дополнительный фактор, способствующий снижению числа преступлений», — говорит собеседник.
По оценке Юрия Демина, до 60% всех хищений с банковских карт происходит путем обзвона. В полиции жуликов, которые таким способом зарабатывают, называют звонарями. Эти преступления не имеют ничего общего с кибертехнологиями.
«Преступники всегда идут легким путем, а не тяжелым. Лидеры таких преступных групп мыслят как менеджеры — они не будут вкладываться в наукоемкие технологии там, где можно обойтись без них», — говорит генерал.
Чаще всего звонящие представляются сотрудниками банковских учреждений и социальных служб. Реже вводят в заблуждение под видом продавцов того или иного товара, представителей
УВД по ЮЗАО сегодня уверенно удерживает пальму первенства в борьбе с преступниками подобного рода. За прошлый и текущий годы были ликвидированы три организованных преступных группы, поставивших обман пенсионеров на поток. Одну из шаек сыщики поймали буквально на днях.
«Установлено, что злоумышленники осуществляли рассылку
Во время обысков по апрельскому делу сыщики УВД по ЮЗАО изъяли 80 мобильников, несколько десятков банковских карт, девять ноутбуков, 13 планшетов, четыре диска с базами данных и 350
Одна из проблем, на мой взгляд, — отсутствие строгого контроля за оборотом
сим-картдля мобильной связи. Мы ведрами изымаем их во время обысков.
«Подставной телефонный номер — это одно из главных орудий преступников, они остаются анонимными. Наши следователи неоднократно писали представления в