07:09 (мск), источник: Российская газета
В Гидрометцентре рассказали о резком понижении температуры
К концу рабочей недели в центральных областях России ожидается понижение температуры.
И она окажется даже ниже климатической нормы. Примерно на три градуса. Зато на Урале и Дальнем Востоке будет стоять почти аномальная жара. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Правда, в первый после длинных выходных рабочий день в Московском регионе еще
В Москве и на севере Центрального округа ночью 5−10 тепла, днем 16−21 градус. Ночью 17 мая ожидается 4−9 градусов, днем — 16−21 градус. При этом ветер будет дуть преимущественно с севера. В пятницу возможен небольшой дождь.
В Ростовской области, Краснодарском крае и Адыгее в понедельник пройдет сильный дождь с грозой и ветром. Это влияние южного циклона, который одновременно принесет аномальную жару в Татарстан, где 13 и 14 мая температура на девять и больше градусов окажется выше климатической нормы. Температура днем будет повышаться до 35 градусов. В Самарской области до плюс 33 градусов.
На Урале тоже аномально жарко. В Свердловской и Челябинской областях в начале недели до плюс 31 градуса. В заволжских районах — в Башкирии — до 32 градусов. К середине недели ожидается снижение жары до 20−25 градусов. Жара пришла и на юг Дальнего Востока. В Амурской области и Хабаровском крае в начале недели до 30 тепла.
Но есть в России и островки холода. Так, холодная погода сохраняется на юге и