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07:09 (мск), источник: Российская газета

В Гидрометцентре рассказали о резком понижении температуры

К концу рабочей недели в центральных областях России ожидается понижение температуры.

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Источник: Российская газета

И она окажется даже ниже климатической нормы. Примерно на три градуса. Зато на Урале и Дальнем Востоке будет стоять почти аномальная жара. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Правда, в первый после длинных выходных рабочий день в Московском регионе еще по-летнему тепло — 20−25 выше нуля, местами кратковременный дождь и гроза. Примерно такая же погода будет 14 мая. Местами дожди. Прохладнее на пару градусов ожидается 15 мая. Днем 18−23 градуса, местами кратковременный дождь и гроза.

Но, начиная с четверга, ночи будут заметно холоднее.

В Москве и на севере Центрального округа ночью 5−10 тепла, днем 16−21 градус. Ночью 17 мая ожидается 4−9 градусов, днем — 16−21 градус. При этом ветер будет дуть преимущественно с севера. В пятницу возможен небольшой дождь.

В Ростовской области, Краснодарском крае и Адыгее в понедельник пройдет сильный дождь с грозой и ветром. Это влияние южного циклона, который одновременно принесет аномальную жару в Татарстан, где 13 и 14 мая температура на девять и больше градусов окажется выше климатической нормы. Температура днем будет повышаться до 35 градусов. В Самарской области до плюс 33 градусов.

На Урале тоже аномально жарко. В Свердловской и Челябинской областях в начале недели до плюс 31 градуса. В заволжских районах — в Башкирии — до 32 градусов. К середине недели ожидается снижение жары до 20−25 градусов. Жара пришла и на юг Дальнего Востока. В Амурской области и Хабаровском крае в начале недели до 30 тепла.

Но есть в России и островки холода. Так, холодная погода сохраняется на юге и юго-востоке Сибири. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае температура понижается. В центральных и южных районах Красноярского края, в Иркутской области и Забайкалье уже похолодало. Там днем примерно от 8 до 13 тепла. В Новосибирске вообще только 6−8 выше нуля. Примерно столько же и в Красноярске. 11−13 тепла в Иркутске. В горах Красноярского края — дождь с мокрым снегом.

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