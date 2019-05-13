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11:57 (мск), источник: Ведомости

ВЦИОМ: большинство россиян не связывают рост зарплаты с качеством работы

68% опрошенных ВЦИОМ россиян считают, что их зарплата не увеличится, если они будут работать больше или более качественно. При этом респонденты в возрасте от 18 до 24 лет думают по-другому — 63% считают, что она вырастет. Результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Источник: AP 2019

85% респондентов заявили, что им нравится их работа. Треть россиян назвали основными причинами выбора профессии обстоятельства, 30% опрошенных — собственные увлечения и интересы, 17% — оплату труда в данной сфере, еще столько же — отсутствие выбора, 12% — престиж и карьерный рост.

Большинство тех, кто назвал обстоятельства причиной выбора профессии, старше 60 лет. На престиж и карьерный рост в основном ориентируются люди в возрасте от 18 до 34 лет.

Более половины опрошенных россиян готовы продолжать работать на прежнем месте даже при отсутствии финансовой необходимости. Каждый пятый россиянин хочет поменять место работы или уволиться и больше не работать. Последний вариант в основном выбирали россияне в возрасте 60 лет и старше.

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