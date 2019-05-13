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15:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Невесту высмеяли в Сети за слишком тонкое помолвочное кольцо (фото)

Украшение выполнено в стиле минимализм.

Будущая невеста из США анонимно поделилась в закрытой группе на Facebook фотографией своего помолвочного кольца, которое она выбирала вместе с женихом через интернет.

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Украшение имеет довольно простой и скромный дизайн — это тонкое колечко, в которое, по желанию, можно вставить один, три или пять крохотных бриллиантов. Стоит оно 133 доллара.

Несмотря на то, что кольцо является классическим и жених с невестой выбирали его вместе, пользователи соцсети не одобрили этот выбор.

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В комментариях под постом они назвали его «проволокой» и отметили, что им понадобится микроскоп, чтобы рассмотреть это помолвочное кольцо.

Екатерина Гура

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