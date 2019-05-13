15:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Невесту высмеяли в Сети за слишком тонкое помолвочное кольцо (фото)
Украшение выполнено в стиле минимализм.
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Украшение выполнено в стиле минимализм.
Будущая невеста из США анонимно поделилась в закрытой группе на Facebook фотографией своего помолвочного кольца, которое она выбирала вместе с женихом через интернет.
Украшение имеет довольно простой и скромный дизайн — это тонкое колечко, в которое, по желанию, можно вставить один, три или пять крохотных бриллиантов. Стоит оно 133 доллара.
Несмотря на то, что кольцо является классическим и жених с невестой выбирали его вместе, пользователи соцсети не одобрили этот выбор.
Екатерина Гура
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