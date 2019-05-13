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15:46 (мск), источник: Esquire

Из библиотеки в Австралии эвакуировали 550 человек из-за неприятного запаха. Оказалось, это фрукт дуриан

Экзотический фрукт известен своим отвратительным запахом, который можно спутать с бытовым газом.

Источник: PublicDomainPictures/СС0

Из библиотеки университета Канберры в Австралии эвакуировали 550 человек из-за запаха экзотического фрукта дуриана. Об этом сообщает The Guardian.

Сотрудники библиотеки вызвали спасателей, потому что подумали, что пахнет бытовым газом. Спустя час спасатели сообщили, что нашли источник запаха, и разрешили вернуться в здание.

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Позже в фейсбуке библиотеки уточнили, что источником запаха стал дуриан, который нашли возле мусорного контейнера рядом с системой вентиляции. Руководство отметило, что если студенты сделали это специально, то это говорит о несоблюдении норм поведения (а если фрукт оставили там случайно — об отсутствии у учащихся здравого смысла).

Дуриан — фрукт, который растет в тропических лесах Юго-Восточной Азии. Плод дуриана защищен острыми колючками и обладает специфическим запахом, который можно сравнить с запахом тухлых яиц или канализации. Также он похож на запах бытового газа. В рейтинге самых отвратительных запахов в мире, составленном научным порталом ScienceAlert, дуриан занимает второе место. В некоторые места фрукт проносить запрещено (например, в метро Сингапура), нельзя брать его с собой на борт самолета и в гостиницу. Однако сам плод очень вкусный, если правильно его очистить и не обращать внимания на запах.

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