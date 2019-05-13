15:46 (мск), источник: Esquire
Из библиотеки в Австралии эвакуировали 550 человек из-за неприятного запаха. Оказалось, это фрукт дуриан
Экзотический фрукт известен своим отвратительным запахом, который можно спутать с бытовым газом.
Из библиотеки университета Канберры в Австралии эвакуировали 550 человек
Сотрудники библиотеки вызвали спасателей, потому что подумали, что пахнет бытовым газом. Спустя час спасатели сообщили, что нашли источник запаха, и разрешили вернуться в здание.
Позже в фейсбуке библиотеки уточнили, что источником запаха стал дуриан, который нашли возле мусорного контейнера рядом с системой вентиляции. Руководство отметило, что если студенты сделали это специально, то это говорит о несоблюдении норм поведения (а если фрукт оставили там случайно — об отсутствии у учащихся здравого смысла).
Дуриан — фрукт, который растет в тропических лесах