15:30 (мск), источник: Комсомольская правда
«Дальше стремиться некуда»: Шнуров официально объявил о роспуске «Ленинграда»
Музыкант рассказал о прощальном туре группы.
В понедельник, 13 мая, музыкант Сергей Шнуров официально объявил о своем уходе из группы «Ленинград» и роспуске коллектива. Он провел
Группировка «Ленинград» добилась всего, чего могла, получила какие возможно премии. Дальше стремиться некуда. Эти туром мы ставим большую жирную точку. Группа абсолютно русская, поэтому ни о каком мировом господстве речь не идет. А здесь мы для себя сделали все.
Он отметил, что финальный тур «Ленинграда» начнется с Калининграда. В Москве концерт состоится 14 июня на стадионе «Открытие-Арена». Говоря о том, чем он будет заниматься дальше, Шнуров отметил, что может существовать и вне музыки.
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