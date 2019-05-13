Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Киеве назвали сроки захвата Донбасса
В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов
Сергей Жуков: «У нас нет жестких правил воспитания, главное – любить»
Хромченко и Барановская расплакались в эфире «Модного приговора»
Как выглядит одноэтажная дача с прозрачными стенами: фото
Госпереворот в Венесуэле: Каракас просит мир не вмешиваться Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с коллегой из Венесуэлы
«Сергей в аду»: атеист Познер о смерти Доренко
Соловьев отреагировал на смерть Доренко
Волочкова упала во время приседаний на съемках шоу Кудрявцевой
Лазарев и Киркоров на церемонии открытия «Евровидения 2019»
Поверженная Слуцкой: история великой Мишель Кван
В «Зените» порассуждали о будущем Кокорина
В сети решили, что Анджелина Джоли изменилась из-за ботокса
Камбербэтч с женой и другие: лучшие образы премии BAFTA
Суд разрешил таранить «обочечников»
Авто с самым коротким названием в мире (фото)
Как легко расстаться с домашним хламом
Названа главная опасность питерских коммуналок
Фоторепортажи
11Скончался Сергей Доренко
12Визит Ким Чен Ына во Владивосток
15:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Минкомсвязь рассказала, какие регионы когда перейдут на цифровое ТВ

Минкомсвязь опубликовала обновленный план перехода с аналогового на цифровое эфирное телевещание. Изначально планировалось, что все регионы должны были завершить переход до 3 июня, но в апреле этот срок продлили до середины октября.

Источник: РИА "Новости"

Таким образом, до 3 июня перейти на цифровое вещание должны 17 областей: Архангельская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Иркутская, Калининградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Ростовская, Самарская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Томская и Еврейская автономная область.

Оставшийся 21 регион, в числе которых оказались Крым и Севастополь, перейдут на цифровое телевидение до 14 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на план Минкомсвязи.

Переход на цифровое телевещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009−2018 годы». В 2019 году переход должны осуществить все 85 регионов России.

Читайте также

Следите за развитием темы Отключение аналогового телевидения
 Дети войны потерявшие страну и себя
Как жители непризнанных республик становятся гражданами России
США неожиданно запросили у России переговоры на высшем уровне
Сергей Шнуров распустил группировку «Ленинград»
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Суд признал Зеленского виновным в незаконной агитации на выборах
Мамаев не станет отбывать весь срок в СИЗО
Партия Тимошенко согласилась на ультиматум Зеленского
В полиции рассказали, как похищают деньги с банковских карт
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Пора обыграть топ-сборную. Почему нельзя проигрывать Чехии Это будет отличная проверка для российской обороны и генеральный смотр сочетаний звеньев
Hi-Tech
Американские «эскадрильи агрессоров». Подробности Всего лишь для тренировок.
Авто
Lada Vesta за 3 года проехала 560 000 км (и не развалилась) Седан из Кабардино-Балкарии, которым посменно управляют двое водителей, ежедневно проезжает от 400 до 1 000 километров
Кино
Волочкова упала во время приседаний на съемках шоу Кудрявцевой Балерина потеряла равновесие, когда принимала участие в записи выпуска проекта «Звезды сошлись»
Недвижимость
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Зачем опять отключают горячую воду и почему это никогда не закончится?
Как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Как отдыхают москвичи: весенние фото
Популярные темы на «Детях»
Покупка планшета для пятилетнего. 228
Круглосуточно за компьютером. 175
Немного Москвы 142
Как выдержать диету? 131
Леди
Некоролевские невесты и женихи. Кому монархи отдали свое сердце? Король Таиланда женился на своей телохранительнице и объявил ее королевой. Какие еще монаршие пары сочетались браком с далекими от королевской жизни людьми.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Стеклянные блоки в интерьере: где, как и почему их стоит применять
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь