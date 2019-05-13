Минкомсвязь рассказала, какие регионы когда перейдут на цифровое ТВ

Таким образом, до 3 июня перейти на цифровое вещание должны 17 областей: Архангельская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Иркутская, Калининградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Ростовская, Самарская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Томская и Еврейская автономная область.
Оставшийся 21 регион, в числе которых оказались Крым и Севастополь, перейдут на цифровое телевидение до 14 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на план Минкомсвязи.
Переход на цифровое телевещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009−2018 годы». В 2019 году переход должны осуществить все 85 регионов России.