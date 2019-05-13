16:49 (мск), источник: Playboy
Блогер показал, как звучат миллионы летающих одновременно бабочек
Оказалось, что миллионы бабочек, летающих в воздухе, звучат как настоящий водопад. Новое видео, появившееся на Youtube, — тому подтверждение.
Видеоблогер и по совместительству тропический энтомолог Фил Торрес, публикующий короткие документальные видеоролики под названием «Дневники джунглей», терпеливо выжидал в Мексиканском заповеднике
«Это один из самых редких звуков на Земле», — говорит в своем видео Торрес. «Звук миллионов бабочек вида “Данаида монарх” — это настоящее мировое сокровищем. Нам следует защищать этот невероятно красивый вид».
Данаида монарх — одна из самых известных бабочек Америки. В 19 веке представители этого вида жили в Новой Зеландии и Австралии. В Европе они распространены на Канарских островах и Мадейре. Во время миграций их встречают и в России.
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