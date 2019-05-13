17:33 (мск), источник: Daily Storm
Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли побила рекорд
Уровень CO₂ составил не мене 415 миллилитров на каждый кубометр воздуха.
Концентрация углекислого газа (CO₂) в атмосфере Земли достигла рекордного уровня. Впервые в истории человечества этот параметр превысил 415 частей на миллион (parts per million, сокращенно ppm). Это означает, что в каждом кубическом метре воздуха находится не менее 415 миллилитров CO₂. До этого наибольший уровень углекислого газа в атмосфере нашей планеты был около трех миллионов лет назад, в эпоху плиоцена, сообщает телеканал CNN.
Рекордный показатель — 415,26 ppm — был зафиксирован учеными Национального управления США по изучению океанов и атмосферы (NOAA) совместно с их коллегами из Института океанографии Скриппса в субботу, 11 мая. Эксперты из этих учреждений ежедневно измеряют уровень углекислого газа в обсерватории, расположенной в районе вулкана
Как отметил CNN, до этого больше всего CO₂ в атмосфере Земли было в эпоху плиоцена. Ученые предполагают, что тогда его концентрация составляла от 310 до 400 ppm. По данным Института океанографии Скриппса, в течение 800 тысяч лет до индустриальной революции содержание углекислого газа в атмосфере никогда не превышало 300 ppm. Уровень 400 ppm впервые в истории исследователи зафиксировали в 2013 году. Ученые полагают, что повышение концентрации CO₂ в атмосфере способствует возникновению парникового эффекта и приводит к глобальному потеплению.