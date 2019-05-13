16:51 (мск), источник: Газета.Ру
Умерла Дорис Дэй
Голливудская актриса, блиставшая на экране в 1950-е и 1960-е умерла в возрасте 97 лет.
Эту информацию агентству Associated Press подтвердили в фонде помощи животным имени Дэй.
Дорис Дэй уже была популярной
Дэй сыграла в более чем трех десятках фильмов, чаще всего ее героини были веселыми блондинками, сладкоголосыми и уверенными в себе. Из песен в ее исполнении наиболее известна композиция Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be), впервые исполненная Дорис Дэй в фильме Альфреда Хичкока «Человек, который слишком много знал».
Дорис Дэй называли «главной девственницей Америки», против чего она протестовала в своей автобиографии. «Боюсь
У Дорис Дэй не было «Оскара», однако в 2004 году Джордж Буш наградил ее президентской Медалью свободы.
Актриса была замужем четыре раза. В первом браке в 1942 году у нее родился единственный сын Тэрренс, умерший в 2004 году.