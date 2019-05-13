Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как выглядит жуткая заброшенная база на берегу Черного моря
В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов
13-летняя модель с необычной внешностью покорила сеть (фото)
Волочкова упала во время приседаний на съемках шоу Кудрявцевой
Как скопить миллион за год: гид для тех, кто мечтает о жилье
«Ты ешь, а я посмотрю»Очень странные вещи, за которые люди платят деньги
"Хирург" отреагировал на смерть Сергея Доренко
Туристы с скандалом возвращаются с отдыха в Турции
Как вас убивает шашлык: 5 опасностей
Врачи приняли беременность за рак и назначили химиотерапию
Поверженная Слуцкой: история великой Мишель Кван
В «Зените» порассуждали о будущем Кокорина
Продукт, считавшийся едой бедных, подорожал в 10 раз, став модным
Иностранка об отдыхе в РФ: Россия застала врасплох
Жуткая заброшенная база на берегу Черного моря
Су-57 напугал мир «бомбой будущего»
Как скопить миллион за год: гид для тех, кто мечтает о жилье
Как легко расстаться с домашним хламом
Фоторепортажи
10Скончалась Элина Быстрицкая
12Первая встреча лидеров России и КНДР
18:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Власти Новороссийска сорвали концерт рэпера Markul

В Новороссийске сорвали концерт российского хип-хоп-исполнителя Markul. Портал Rap.ru опубликовал в паблике во «ВКонтакте» обращение полицейского к поклонникам рэпера.

«У вас есть пять минут для того, чтобы разойтись. В противном случае, извините, мы будем вынуждены вас…» — объявил представитель правоохранительных органов, после чего его голос заглушили возмущенные фанаты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко опубликовал в Instagram пост, в котором назвал произошедшее «предотвращением попытки провести молодежную дискотеку 13+ в Новороссийске у ресторана “Чайка”».

«Крайне возмутительным оказалось поведение группы молодых людей в самом центре города. Порядка 200 человек вели себя демонстративно и вызывающе. Никакому объяснению не поддаются и действия руководителя ресторана, который данное мероприятие не запретил. Будет проведено соответствующее разбирательство», — написал Дяченко, добавив, что полиция задержала некоего зачинщика, «заводившего молодежь».

Во время загрузки произошла ошибка.

Мэр пообещал усилить контроль за общественным порядком и призвал родителей внимательнее относиться «к свободному времяпровождению своих детей». Markul в своем Twitter пообещал вернуться в Новороссийск в ближайшее время.

Markul — 26-летний рэпер, член концертного агентства Booking Machine. В его дискографии два студийных альбома.

Следите за развитием темы Отмены рэп-концертов в России
 Победа дочери Алсу снова в центре скандала
Тимошенко: необходимо остановить «хаос» на Украине
Сборная России обыграла Чехию на чемпионате мира
Аналитики предсказывают рублю критическое падение
Умерла «легенда Голливуда» Дорис Дэй
Amazon уничтожает миллионы непроданных товаров
Сергей Шнуров распустил группировку «Ленинград»
Мамаев не станет отбывать весь срок в СИЗО
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Пора обыграть топ-сборную. Почему нельзя проигрывать Чехии Это будет отличная проверка для российской обороны и генеральный смотр сочетаний звеньев
Hi-Tech
Под древним дворцом обнаружили секретную комнату (фото) Что там?
Авто
Lada Vesta за 3 года проехала 560 000 км (и не развалилась) Седан из Кабардино-Балкарии, которым посменно управляют двое водителей, ежедневно проезжает от 400 до 1 000 километров
Кино
Волочкова упала во время приседаний на съемках шоу Кудрявцевой Балерина потеряла равновесие, когда принимала участие в записи выпуска проекта «Звезды сошлись»
Недвижимость
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Домик в деревне. Сколько стоит снять на лето дачу в Подмосковье?
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Дети
СМИ: Алина Кабаева родила двойню Роды, по данным журналистов, прошли в Москве
Леди
Некоролевские невесты и женихи. Кому монархи отдали свое сердце? Король Таиланда женился на своей телохранительнице и объявил ее королевой. Какие еще монаршие пары сочетались браком с далекими от королевской жизни людьми.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь