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09:52 (мск), источник: Чердак

В янтаре впервые нашли аммонита. Он попал туда уже мертвым

В отличие от мух, таракана, паука и паразитической осы, которые влипли в смолу будучи еще живыми.

Источник: NIGPAS
В небольшом куске янтаря из Мьянмы палеонтологи впервые нашли аммонита. Ученые предполагают, что он попал в будущий янтарь уже будучи трупом — только это может объяснить, как морской обитатель оказался в древесной смоле.

Янтарь с севера Мьянмы знаменит тем, что в нем ученые находят наибольшее количество останков живых существ мелового периода. За последние несколько десятилетий в кусках местной окаменевшей смолы палеонтологи обнаружили более 500 представителей семейств беспозвоночных, позвоночных, растений и грибов.

Однако аммониты там еще не встречались. Эти головоногие моллюски жили в девонском и меловом периодах и исчезли в ходе мел-палеогенового вымирания.

Найденный недалеко от одной из деревушек Мьянмы кусок янтаря невелик: 33 миллиметра в длину, 9,5 миллиметров в ширину, 2,9 миллиметра в высоту, а его масса всего 6,08 грамма. Ученые использовали рентгеновскую микротомографию, чтобы получить 3D-изображение минерала со всем содержимым в высоком разрешении. Уран-свинцовое датирование цирконов, содержащихся в тех же слоях грунта, где был найден янтарь, показало, что он попал туда примерно 99 миллионов лет назад.

Аммонит из мьянманского янтаря | Источник: Bo Wang

Найденный аммонит относится к роду Puzosia (Bhimaites), диаметр его раковины составлял всего 1,2 сантиметра. Кроме аммонита в янтарь попали несколько морских улиток, а также целый набор сухопутных существ: один паук, восемь мух, два жука, одна паразитическая оса и один таракан. Ученые предполагают, что эти насекомые жили в лесной подстилке.

Возникает вопрос, как аммонит и морские улитки, жившие в море, попали в смолу дерева, да еще и в компании сухопутных животных?
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Ответ на него может дать состояние раковин морских существ. Все они пустые, без мягких тканей. Кроме того, в сломанную внешнюю оболочку аммонита попал песок. Это может означать, что к тому моменту, как организмы попали в смолу, они были уже мертвы.

Вероятнее всего, пустые раковины вынесло на песчаный пляж, который находился вблизи смолоносных деревьев. Летающие насекомые попали в нее еще на дереве, затем она стекла по стволу и собрала организмы, которые жили у подножья. Достигнув пляжа, будущий янтарь поглотил и лежащие там останки раковин.

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