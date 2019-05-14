09:52 (мск), источник: Чердак
В янтаре впервые нашли аммонита. Он попал туда уже мертвым
В отличие от мух, таракана, паука и паразитической осы, которые влипли в смолу будучи еще живыми.
Янтарь с севера Мьянмы знаменит тем, что в нем ученые находят наибольшее количество останков живых существ мелового периода. За последние несколько десятилетий в кусках местной окаменевшей смолы палеонтологи обнаружили более 500 представителей семейств беспозвоночных, позвоночных, растений и грибов.
Найденный недалеко от одной из деревушек Мьянмы кусок янтаря невелик: 33 миллиметра в длину, 9,5 миллиметров в ширину, 2,9 миллиметра в высоту, а его масса всего 6,08 грамма. Ученые использовали рентгеновскую микротомографию, чтобы получить 3D-изображение минерала со всем содержимым в высоком разрешении.
Найденный аммонит относится к роду Puzosia (Bhimaites), диаметр его раковины составлял всего 1,2 сантиметра. Кроме аммонита в янтарь попали несколько морских улиток, а также целый набор сухопутных существ: один паук, восемь мух, два жука, одна паразитическая оса и один таракан. Ученые предполагают, что эти насекомые жили в лесной подстилке.
Ответ на него может дать состояние раковин морских существ. Все они пустые, без мягких тканей. Кроме того, в сломанную внешнюю оболочку аммонита попал песок. Это может означать, что к тому моменту, как организмы попали в смолу, они были уже мертвы.
Вероятнее всего, пустые раковины вынесло на песчаный пляж, который находился вблизи смолоносных деревьев. Летающие насекомые попали в нее еще на дереве, затем она стекла по стволу и собрала организмы, которые жили у подножья. Достигнув пляжа, будущий янтарь поглотил и лежащие там останки раковин.
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