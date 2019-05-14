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04:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Строительство храма Святой Екатерины в Екатеринбурге началось со стычки

Противники возведения церкви устроили несогласованную акцию.

6
фотографий
6
фотографий

В Екатеринбурге произошла стычка между противниками и сторонниками строительства храма Святой Екатерины. Поводом послужило возведение забора на месте будущей стройки — в сквере около театра драмы. Противники строительства вечером собрались на несогласованную акцию, в ходе которой повалили часть ограждения и начали гулять по скверу. Их удалось вытеснить после того, как к охране площадки присоединились бойцы академии единоборств Русской медной компании (РМК). Полиция в конфликт не вмешивалась.

Вечером в понедельник в Екатеринбурге противники строительства на месте сквера храма Святой Екатерины организовали несогласованную акцию протеста.

Причиной возмущения стала установка временного забора на территории, где планируется построить храм.

Как пояснил директор фонда Святой Екатерины (учрежден УГМК и РМК — спонсорами строительства храма) Александр Андреев, «позже будет поставлен современный шумо- и пылепоглощающий забор, который минимизирует неудобства горожан от стройки».

По оценкам корреспондента «Ъ», в акции протеста приняли участие около 1,5−2 тыс. человек. Забор охраняли сотрудники ЧОП «РМК Безопасность», а также сотрудники Росгвардии и полиции. Активисты держали в руках плакаты с надписями «За сквер!» «Сквер наш!» и цитатами классиков о церкви.

Сначала активисты водили хороводы вокруг забора, исполняя песню «День Победы», играли на балалайке, а затем стали стучать по забору ключами. Часть собравшихся хлопала в ладоши и кричала «Позор!», «Россия будет зеленой!» и «Оккупанты!».

Источник: Коммерсантъ

В результате протестующим удалось свалить ограждение, они зашли на территорию сквера и стали по нему гулять.

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Сотрудники полиции, Росгвардии и охранники не препятствовали горожанам. Активисты начали водить хоровод вокруг палатки, которая установлена посреди территории будущей стройки.

Источник: Коммерсантъ

Спустя два часа сквер начали покидать полицейские машины, а к представителям ЧОП у палатки присоединились бойцы академии единоборств РМК, а также другие неизвестные мужчины спортивного телосложения. Вскоре они вытеснили противников за территорию сквера и восстановили забор. По словам активистов, порой они действовали грубо. Часть людей стала расходиться, а часть выразила желание остаться у сквера на ночь. К моменту подготовки публикации к скверу вновь стали съезжаться автомобили полиции.

За акцией наблюдал заместитель полномочного президента в УрФО Борис Кириллов. По его словам, полпред Николай Цуканов «в курсе ситуации». Представители городской и областной власти на акции замечены не были. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу отказались комментировать происшествие.

Восстановление храма Святой Екатерины в Екатеринбурге (был разрушен в 1930 году) обсуждается с 2010 года. Сначала его планировалось построить на площади Труда, затем — на насыпном острове в акватории городского пруда. Оба варианта вызвали широкий общественный протест, поэтому от идей отказались. В начале 2018 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о переносе места строительства на набережную около театра драмы. Городская дума изменила назначение земли из территории общего пользования на объекты религиозного назначения, а мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проекты планировки и межевания территории. Храм планируется построить к 300-летию города в 2023 году.

Дарья Соколова, Екатеринбург

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