04:09 (мск), источник: Коммерсантъ
Строительство храма Святой Екатерины в Екатеринбурге началось со стычки
Противники возведения церкви устроили несогласованную акцию.
В Екатеринбурге произошла стычка между противниками и сторонниками строительства храма Святой Екатерины. Поводом послужило возведение забора на месте будущей стройки — в сквере около театра драмы. Противники строительства вечером собрались на несогласованную акцию, в ходе которой повалили часть ограждения и начали гулять по скверу. Их удалось вытеснить после того, как к охране площадки присоединились бойцы академии единоборств Русской медной компании (РМК). Полиция в конфликт не вмешивалась.
Вечером в понедельник в Екатеринбурге противники строительства на месте сквера храма Святой Екатерины организовали несогласованную акцию протеста.
Как пояснил директор фонда Святой Екатерины (учрежден УГМК и РМК — спонсорами строительства храма) Александр Андреев, «позже будет поставлен современный шумо- и пылепоглощающий забор, который минимизирует неудобства горожан от стройки».
По оценкам корреспондента «Ъ», в акции протеста приняли участие около 1,5−2 тыс. человек. Забор охраняли сотрудники ЧОП «РМК Безопасность», а также сотрудники Росгвардии и полиции. Активисты держали в руках плакаты с надписями «За сквер!» «Сквер наш!» и цитатами классиков о церкви.
Сначала активисты водили хороводы вокруг забора, исполняя песню «День Победы», играли на балалайке, а затем стали стучать по забору ключами. Часть собравшихся хлопала в ладоши и кричала «Позор!», «Россия будет зеленой!» и «Оккупанты!».
В результате протестующим удалось свалить ограждение, они зашли на территорию сквера и стали по нему гулять.
Сотрудники полиции, Росгвардии и охранники не препятствовали горожанам. Активисты начали водить хоровод вокруг палатки, которая установлена посреди территории будущей стройки.
Спустя два часа сквер начали покидать полицейские машины, а к представителям ЧОП у палатки присоединились бойцы академии единоборств РМК, а также другие неизвестные мужчины спортивного телосложения. Вскоре они вытеснили противников за территорию сквера и восстановили забор. По словам активистов, порой они действовали грубо. Часть людей стала расходиться, а часть выразила желание остаться у сквера на ночь. К моменту подготовки публикации к скверу вновь стали съезжаться автомобили полиции.
Восстановление храма Святой Екатерины в Екатеринбурге (был разрушен в 1930 году) обсуждается с 2010 года. Сначала его планировалось построить на площади Труда, затем — на насыпном острове в акватории городского пруда. Оба варианта вызвали широкий общественный протест, поэтому от идей отказались. В начале 2018 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о переносе места строительства на набережную около театра драмы. Городская дума изменила назначение земли из территории общего пользования на объекты религиозного назначения, а мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проекты планировки и межевания территории. Храм планируется построить к 300-летию города в 2023 году.
Дарья Соколова, Екатеринбург