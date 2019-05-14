04:24 (мск), источник: BFM.ru
В Израиле прошла церемония открытия «Евровидения»
Россию на конкурсе представляет Сергей Лазарев. По мнению музыкального критика Сергея Соседова, у него «прекрасная композиция», но «сегодня мало просто хорошего пения».
«Евровидение» добралось до Израиля: в
Но тут вмешались обстоятельства. В середине марта палестинские группировки провели обстрел сектора Газа, который находится в 70 километрах от
Израильтяне в
какой-томере повели себя немного нагло и завысили цены очень сильно. Это повлияло, конечно, на количество туристов. Если ожидали около 20 тысяч туристов, приехало примерно не больше шести тысяч.
«Власти страны очень опасаются, что, не дай бог, начнется обстрел из сектора Газа. Многие журналисты задавали вопросы делегации по этому поводу, но организаторы “Евровидения” очень жестко останавливали эти вопросы и требовали говорить только о музыке, а не об этой ситуации».
Тем не менее во время церемонии открытия группа людей провела протест солидарности с палестинскими заключенными. В акцию пришлось вмешаться полиции. Патрулировать улицы в период фестиваля будут до 20 тысяч стражей порядка.
Сам конкурс пройдет в выставочном центре
Пение на «Евровидении» уже давно отошло на второй план, отмечает музыкальный критик Сергей Соседов.
«Сережа Лазарев поедет с прекрасной композицией. Это хрестоматия “Евровидения” — баллада! Но сегодня мало просто хорошего пения. Сегодня надо удивить имиджем, стилем, подачей, может быть, оформлением — чем угодно! Всем удивить! Вспомним Кончиту Вурст: помимо блистательной баллады и блистательного исполнения, там был еще провокативный имидж! Поэтому, боюсь, Сереже будет очень тяжело».
К слову, о провокативном имидже —