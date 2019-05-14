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04:24 (мск), источник: BFM.ru

В Израиле прошла церемония открытия «Евровидения»

Россию на конкурсе представляет Сергей Лазарев. По мнению музыкального критика Сергея Соседова, у него «прекрасная композиция», но «сегодня мало просто хорошего пения».

«Евровидение» добралось до Израиля: в Тель-Авиве 13 мая прошла церемония открытия легендарного музыкального конкурса. Россию на нем представит Сергей Лазарев.

Источник: AFP 2019

Тель-Авив очень ждал туристов. В преддверии конкурса организаторы запустили масштабную рекламную кампанию в YouTube — загорелые израильтяне танцевали и пели на фоне городского пляжа. Городские власти, в свою очередь, возвели самую большую в истории конкурса «евродеревню» с выходом к морю.

Но тут вмешались обстоятельства. В середине марта палестинские группировки провели обстрел сектора Газа, который находится в 70 километрах от Тель-Авива, что могло отпугнуть часть туристов, а коммерсанты взвинтили цены на жилье. В среднем апартаменты подорожали с 80 до 150 долларов за сутки. В итоге праздник все-таки пришел, но не такой, как ожидалось, говорит журналист из Тель-Авива Михаил Шмит.

Израильтяне в какой-то мере повели себя немного нагло и завысили цены очень сильно. Это повлияло, конечно, на количество туристов. Если ожидали около 20 тысяч туристов, приехало примерно не больше шести тысяч.

«Власти страны очень опасаются, что, не дай бог, начнется обстрел из сектора Газа. Многие журналисты задавали вопросы делегации по этому поводу, но организаторы “Евровидения” очень жестко останавливали эти вопросы и требовали говорить только о музыке, а не об этой ситуации».

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Тем не менее во время церемонии открытия группа людей провела протест солидарности с палестинскими заключенными. В акцию пришлось вмешаться полиции. Патрулировать улицы в период фестиваля будут до 20 тысяч стражей порядка.

Сам конкурс пройдет в выставочном центре Тель-Авива. Фаворит уже известен, это певец из Нидерландов Дункан Лоренс. Сергей Лазарев тоже в первой пятерке у букмекеров. Однако конкурентов у него масса. К примеру, французский певец Билал Ассани, который показался на ковровой дорожке в длинном белом платье, или португальский исполнитель Конан Осирис, также представший перед папарацци в эпатажном образе — с бородой, но с сережками и в юбке в пол.

Источник: AFP 2019

Пение на «Евровидении» уже давно отошло на второй план, отмечает музыкальный критик Сергей Соседов.

«Сережа Лазарев поедет с прекрасной композицией. Это хрестоматия “Евровидения” — баллада! Но сегодня мало просто хорошего пения. Сегодня надо удивить имиджем, стилем, подачей, может быть, оформлением — чем угодно! Всем удивить! Вспомним Кончиту Вурст: помимо блистательной баллады и блистательного исполнения, там был еще провокативный имидж! Поэтому, боюсь, Сереже будет очень тяжело».

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К слову, о провокативном имидже — Тель-Авив в образе Верки-Сердючки уже посетил украинский певец Андрей Данилко. Правда, в качестве гостя. Певица Maruv не прошла национальный отбор из-за гастролей в России, а занявшие второе и третье места группы Freedom-jazz и Kazka отказались от участия из солидарности. В итоге на «Евровидении» Украина представлена не будет.

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