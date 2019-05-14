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02:23 (мск), источник: РИА Новости

В США официант вернул посетительнице забытый чек на полмиллиона долларов

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Официант пиццерии в Нью-Йорке (США) вернул не оставившей чаевых посетительнице чек на 424 тысячи долларов (более 27,7 миллиона рублей), забытый ею в заведении. Об этом пишет газета Daily News.

Источник: nydailynews.com

Необычный случай произошел 4 мая в итальянском ресторане Patsy’s. Официант по имени Армандо Маркадж во время уборки стола нашел забытый посетителями конверт с банковским чеком на огромную сумму.

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Он рассказал в интервью газете, что едва не выкинул конверт со всем содержимым со стола, однако вовремя заметил его. Затем он отдал чек директору ресторана.

«По субботам здесь довольно много людей. Я был в шаге от того, чтобы выбросить все со стола, но вовремя заметил конверт. Мы обычно кладем забытые вещи в специальный ящик, откуда их потом забирают клиенты. Но я не стал делать этого с чеком на полмиллиона долларов», — пояснил официант.

Спустя несколько дней в ресторан пришла владелица чека Карен Винакур, соцработник на пенсии, которой и отдали забытый конверт. Она рассказала, что зашла в ресторан пообедать вместе с дочерью, сам чек предназначался для покупки нового жилья, а эту сумму они выручили с покупки старого дома.

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