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12:51 (мск), источник: РИА Новости

Россияне назвали любимых героев «Игры престолов»

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер оказались любимыми героями телесериала «Игра престолов» для 24% россиян, другие персонажи пользуются меньшей популярностью, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Второе и третье место в рейтинге любимых персонажей заняли Джон Сноу (11%) и Арья Старк (6%).

Дейенерис Бурерожденная, как указано в опросе, больше нравится россиянам от 18 до 24 лет (21%) и женщинам (18%). Тириону симпатизируют 35−44-летние (15%) и, в основном, мужчины (14%). Джону импонируют респонденты от 18 до 24 лет (18%) и 25−34-летние (17%). А Арья больше нравится женщинам (10%) и молодежи (по 9% среди 18−24-летних и 25−34-летних).

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При этом каждый пятый, кто смотрел или смотрит сериал, заявил об отсутствии любимого персонажа (22%).

Телесериал «Игра престолов» снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 30 апреля среди россиян от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью 1,6 тысячи респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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